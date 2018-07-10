Топ-5 компаний по оформлению электронных ветсертификатов

Россельхознадзор объявил итоги первых девяти дней обязательной электронной сертификации (ЭВС), заработавшей в России с 1 июля. Как говорится в сообщении службы, к вечеру 9 июля в стране было оформлено 27,3 млн электронных сертификатов, в том числе 3,5 млн — в течение понедельника. «То есть наметился незначительный рост», — констатирует Россельхознадзор.

По данным Россельхознадзора, лидером по числу оформленных сертификатов к 9 июля было АО «Тандер» (управляет торговой сетью «Магнит»), на которое пришлась почти четверть всех оформленных документов. Как сообщила пресс-служба «Магнита», сейчас все поставщики сети перешли на работу в информационную систему «Меркурий». «В случае, если у партнеров возникают вопросы, специалисты «Магнита» оперативно дают разъяснения и консультации по работе в системе», — заверила пресс-служба торговой сети.

На втором месте с большим отрывом — «Торговый дом Перекресток», на который приходится 3,6% оформленных электронных ветсертификатов. Как ранее говорил РБК представитель X5 Retail Group (управляет сетями «Перекресток», «Пятерочка» и «Карусель»), группа подготовилась к запуску «Меркурия» в тестовом режиме. Однако он отмечал, что часть поставщиков X5 пока не перешли на работу в «Меркурии» и сейчас группа пытается ускорить этот переход.

Также в топ-5 компаний по числу оформляемых сертификатов входит ООО «Агроторг» (2,5%) и ИП Чинькова Юлия (1,45%). Замыкает пятерку торговая компания «Мираторг» (1,43%). Компания начала внедрение ЭВС с марта 2017 года, в декабре начала поставки своей продукции с ЭВС в розничную торговлю, а в конце марта объявила о внедрении системы на всех фермах КРС в шести регионах. Как ранее сообщал агрохолдинг, оформление документации производится аттестованными специалистами компании, что позволяет снизить финансовые затраты на оформление сертификатов. «Введение электронной системы контроля качества и безопасности продукции позволит расширить экспорт, уменьшить инвестиционные риски и повысить привлекательность отрасли для запуска новых проектов и привлечения новых инвестиций», — отмечала пресс-служба «Мираторга».

После того, как электронные сертификаты стали обязательными, ряд производителей стали жаловаться на сбои в работе системы «Меркурий». Так, 3 июля сотрудник одного из мясопереработчиков рассказывал «Ведомостям», что в течение шести часов интерфейс системы для крупных производителей не принимал информацию, в результате чего отправка товара задержалась. Трудности в работе сервиса заметили и на крупном птицеводческом предприятии, говорил изданию его представитель: система выдавала ошибку, а сайт «Меркурия» некоторое время не работал. «Два инцидента» в работе «Меркурия» заметил и «Мираторг», однако, по словам представителя агрохолдинга, специалисты Россельхознадзора оперативно отреагировали на уведомление компании и помогли устранить возникшие в результате неполадки.

Как признавал замруководителя Россельхознадзора Николай Власов, сбои связаны с «подключением в короткий срок аномального большого количества предприятий, в том числе крупных». «На этапе старта [новые пользователи] одновременно начинают получать и заполнять все реестры, получать документы, журналы, заполнять остатки на складах, нередко это сопровождается большим количеством ошибок формирования запроса, все это в совокупности дестабилизирует работу сервиса», — пояснял Власов. По данным Россельхознадзора, за первые три дня обязательной ЭВС как минимум три системы крупнейших игроков, интегрированных с «Меркурием», «рухнуло» или резко замедлило работу. 4 июля Россельхознадзор объявил об устранении проблем в работе «Меркурия».

Кроме того, к 1 июля далеко не все поставщики оказались готовы к ЭВС, отмечали ритейлеры. По данным «Ашан Ритейл Россия», лишь 50% поставщиков подконтрольной ветеринарной продукции готовы к работе в «Меркурии», причем только 30% входящих в ЭВС документов являются корректными. На уровне 50% готовность своих поставщиков к ЭВС оценивала и торговая сеть Metro. Пресс-служба ритейлера отмечала, что «наилучшим образом готовы производители курицы и производители продукции переработки мяса».

Обязательная электронная ветсертификация в системе «Меркурий» действует в России с 1 июля и распространяется на всех производителей животноводческой продукции, за исключением готовой молочной продукции. Из общего объема электронных документов к 9 июля 41% оформлялся государственными ветеринарными врачами, 59% — хозяйствующими субъектами. Штрафы за неиспользование системы «Меркурий», как предполагается, начнут действовать спустя год. По словам Власова, штрафов не стоит опасаться тем, кто ненамеренно совершает ошибки, или тем, кто пытается оформить документы, но по тем или иным причинам не может этого сделать.