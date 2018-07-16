Грипп птиц в третий раз может быть выявлен у «Евродона»

Вирус гриппа птиц выявлен в предварительных пробах на площадках компании «Евродон», одного из крупнейших российских производителей индейки, сообщил РИА «Новости» министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский. «Это предварительные результаты, ждем подтверждающих», — сказал Рачаловский.



Представитель «Евродона» подтвердила информацию о выявлении вируса инспекцией региона 15 июля. Как рассказала она «Агроинвестору», по данным управления ветеринарии, положительный результат на вирус показали три из десяти проб на двух площадках выращивания птицы в Октябрьском районе Ростовской области. В то же время другие надзорные органы эти данные не подтвердили. «Специалисты компании «Евродон» дополнительно — в присутствии сотрудников Россельхознадзора и управления ветеринарии Ростовской области — собрали и отправили на экспертизу во ВНИИЗЖ города Владимира патологический материал с площадок «Евродон-Юг» и «Евродон». Мы получили ответ, что результаты проверки на наличие вируса птичьего гриппа отрицательны», — сказала она. Таким образом, по ее словам, сообщение о наличии заболевания на площадках компании «Евродон» «является преждевременным, непроверенным и спорным».



Как сообщил в понедельник вечером «Интерфакс», продукция компании будет отозвана из розничных сетей. Представитель Metro Cash and Carry сообщил «Ведомостям», что ритейлер уже получил уведомление от территориального управления Роспотребнадзора о выявленных несоответствиях в лабораторных исследованиях на грипп птиц некоторых партий продукции «Евродона». В то же время представитель компании отметила, сейчас предприятие работает в нормальном режиме и «никаких симптомов заболевания птиц нет». «Исследования различными инстанциями продолжаются. Каков будет ущерб, пока неизвестно», — уточнила она.



В случае подтверждения вспышки, она станет уже третьей у «Евродона». Первая была выявлена в декабре 2016 года, вторая — весной 2017-го, тогда группа потеряла 1,5 млн голов индейки, оценив ущерб в 2,6 млрд руб. Как заявляло правительство Ростовской области, вероятнее всего вирус на фабрики «Евродона» занесли перелетные птицы, однако основатель «Евродона» Вадим Ванеев тогда не исключал диверсии. После двух вспышек контроль над бизнесом «Евродона» получил Внешэкономбанк. Как говорил Ванеев в интервью «Агроинвестору», общий долг холдинга перед ВЭБом составляет 26 млрд руб. Ванеев предполагал, что сможет рассчитаться с банком за два года, после чего получить право выкупа акций по номинальной стоимости.



Из-за вспышек гриппа птиц в прошлом году «Евродон» снизил производство индейки до 64 тыc. т в живом весе, сообщил «Агроинвестору» представитель компании. По данным Росптицесоюза, по итогам 2017-го группа заняла второе место среди российских производителей этого вида мяса с долей рынка в 22%. Консалтинговая компания Agrifood Strategies оценивает долю рынка «Евродона» в 2017-м в 21% с объемом производства в 47,2 тыс. т в убойном весе. Технологические процессы производства после первых двух вспышек были восстановлены лишь осенью 2017 года, в этом году компания намеревалась увеличить производство до 150 тыс. т. За первые шесть месяцев этого года агрохолдинг произвел 64,7 тыс. т мяса индейки — больше, чем за весь прошлый год.



В июне грипп птиц поразил и лидера индейководческой отрасли по итогам 2017 года — группу «Дамате». В результате было принято решение об уничтожении около 470 тыс. голов индейки на площадках в Пензенской области или примерно 10% общего стада. Компания оценила ущерб в 400 млн руб. День спустя стало известно о вспышке гриппа птиц у крупнейшего в стране производителя мяса птицы (бройлер + индейка) — группы «Черкизово». Вирус был обнаружен в центре родительского стада на Васильевской птицефабрике в Пензенской области, уничтожено около 290 тыс. кур. «Черкизово» оценило убытки в 100 млн руб. В первом полугодии 2018-го, по данным Россельхознадзора, в стране зафиксировано 30 вспышек гриппа у птицы сельхозназначения, а на прошлой неделе сообщалось о выявлении очага на птицефабрике «Белокалитвинская» в Ростовской области.



Ситуация с распространением гриппа птиц в этом году складывается крайне напряженно, для самого же «Евродона» нынешнее положение близко к критическому, отмечает исполнительный директор компании «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев. «Финансовое состояние у компании и так достаточно сложное. На фоне возникших убытков сейчас «Евродону» потребуется привлечь дополнительные средства для того, чтобы нивелировать последствия новой вспышки: в случае ее подтверждения вновь возникнет потребность в деньгах, потеря каналов продаж и т. д. », — сказал «Агроинвестору» Корнеев. В то же время он признал, что вероятность ошибки контролирующих органов также существует. «При ветеринарной проверке всегда считается, что лучше перестраховаться. Тем не менее, бывали случаи, когда в одной лаборатории вирус выявляется, однако более масштабная проверка показывает отрицательный результат», — указал Корнеев.



Между тем, Генеральный директорат по здравоохранению и безопасности пищевых продуктов Еврокомиссии временно ограничил поставки в ЕС мяса птицы и птицеводческой продукции из России из-за распространения в стране гриппа птиц, сообщил Россельхознадзор. Ограничения касаются всех российских предприятий, которые выпускают мясо птицы, полуфабрикаты из него, продукцию, не прошедшую термическую обработку, а также продукты животного происхождения, содержащие материалы, полученные из домашней птицы. Ранее Казахстан и Белоруссия также запретили ввоз российской птицеводческой продукции из-за распространения заболевания, однако тогда под ограничения попали лишь те регионы, где регистрировали вспышки гриппа птиц.

