«Приосколье» продает птицефабрику «Черкизово»

Группа «Черкизово», крупнейший в России производитель мяса, намерена купить у холдинга «Приосколье» компанию «Алтайский бройлер» и уже заключила с ним соглашение. Окончательная сумма покупки будет определена сторонами, сделка завершится после проведения юридической и финансовой проверки (due diligence) приобретаемой компании и одобрения ФАС, уточняет «Черкизово».



«Мы бы оценили актив на уровне 3,5−4 млрд руб., — говорит партнер консалтинговой компании «А8 Практика» Андрей Тихомиров. — Хотя комментировать ценовую составляющую данной сделки достаточно сложно. Большую роль играет объем текущего долга компании, а также возможные дисконты при определении цены». Аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин оценивает возможную стоимость «Алтайского бройлера» в диапазоне 1,5−3 млрд руб. при условии погашения долга перед сделкой. Учитывая финансовые показатели работы «Алтайского бройлера» за 2016 год, стоимость сделки можно оценить на уровне 5- 6 млрд руб., мультипликатор 1хВыручки и 8−10хEBITDA, говорит руководитель проектов практики Оценка бизнеса и активов «НЭО Центра» Станислав Мудров. «Однако данный диапазон, скорее, минимальный, т. к. «Черкизово» заявляет планы по развитию бизнеса, увеличению реализации и, соответственно, денежного потока компании, поэтому вполне логично, что в рыночных показателям могла быть заложена премия», — добавляет он.



В 2017 году «Алтайский бройлер» произвел почти 67 тыс. т мяса птицы в живом весе. Включение компании в структуру «Черкизово» может значительно расширить масштаб деятельности холдинга, позволит выйти на рынок Сибири, добавит в портфель компании один из самых сильных и известных брендов Зауралья и упрочит позиции на рынке мяса птицы, предполагает «Черкизово». По расчетам группы, сделка позволит ей увеличить долю на российском рынке мяса бройлера до 12%.



В 2017 году «Приосколье» произвело 651,6 тыс. т мяса бройлера в живом весе. По данным Росптицесоюза, на долю компании пришлось около 12% рынка, холдинг прочно удерживал первое место в стране по выпуску этого вида мяса. При этом по птице в целом «Черкизово» по итогам прошлого года уже обогнало «Приосколье»: компания произвела 615 тыс. т бройлера и 38 тыс. т индейки в живом весе — в сумме 653 тыс. т. Сейчас по бройлеру доля рынка «Черкизово» оценивается примерно в 10%.



«Черкизово» продолжает свое расширение через новые сделки M&A — компания постоянно находится в поиске новых активов, обращает внимание Тихомиров. «Приобретение крупного регионального производителя с выстроенной вертикальной интеграцией, а также развитым портфелем брендов позволит расширить бизнес «Черкизово», а также упрочит позиции компании на рынке, — прокомментировал он «Агроинвестору». — В целом «Алтайский бройлер» может стать определенным базисом для дальнейшей экспансии на рынок Сибири. Компании уже становится тесно в ее традиционных регионах. Также мы считаем, что «Черкизово» смотрит и изучает опыт других игроков агросектора, которые уже реализуют проекты на востоке России. Не нужно забывать, что Алтайский край, это еще и регион, напрямую граничащий с Китаем, с высоким экспортным потенциалом в будущем».



По мнению Мудрова, «Алтайский бройлер» привлек «Черкизово» возможностью выхода на рынки СФО и увеличения своего присутствия в Сибири как по бройлерному направлению, так и в целом по мясу и мясопереработке. «Насыщенный и конкурентный рынок в ЦФО ограничивает рост «Черкизово», выход на новые рынки позволит сохранить лидирующие позиции на рынке бройлеров и повысить позиции на мясном рынке в целом», — говорит он.



При этом Тихомиров уверен, что у холдинга не возникнет проблем с интеграцией нового предприятия, несмотря на его географическую удаленность. У компании отлажена система управления и бизнес-процессы, к тому же в Алтайском крае хорошая ресурсная база. «Возможно, в ближайшее время мы увидим новые сделки «Черкизово» в данном регионе, но уже с земельными активами», — добавляет Тихомиров.



О том, что «Алтайский бройлер» могут готовить к продаже в апреле «Агроинвестору» рассказывали источники на рынке. Тогда стало известно, что основной владелец «Приосколья» Геннадий Бобрицкий намерен консолидировать у себя 100% акций «Алтайского бройлера» и подал ходатайство в Управление Федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю о приобретении 60% компании. В начале июня ходатайство было одобрено. Правда, весной о конкретных предложениях по сделке не сообщалось. «Актив крупный, со своей спецификой в плане логистики продаж и в силу удаленности им не так просто управлять», — говорил источник на рынке. Ранее другой участник рынка рассказывал, что предприятием интересуется группа «Продо», которая в том числе работает в Сибири, однако представитель компании уточняла, что никаких переговоров на этот счет не ведется.



«Алтайский бройлер» оставался единственным активом «Приосколья» за пределами Белгородской области. В начале года холдинг продал другой свой актив - «Инжавинскую птицефабрику» в Тамбовской области — группе «Ресурс», летом прошлого года — два племрепродуктора германскому подразделению американской Cobb-Vantress. Таким образом, по итогам 2018-го объем производства «Приосколья» может снизиться до 467 тыс. т, если показатели по Белгородской области останутся на уровне 2017-го. В рейтинге производителей мяса птицы холдинг, вероятно, опустится на третье место, поскольку «Ресурс», занявший третью строку по итогам 2017-го с 454 тыс. т увеличит выпуск продукции.



«Приосколье» уже давно распродает активы, отмечает Тихомиров. Возможно, компания оптимизирует бизнес, оставляя только лучшие предприятия, а также повышает свою финансовую позицию за счет продажи активов, предполагает он. При этом источники в отрасли ранее говорили «Агроинвестору» об интересе «Приосколья» к активам «Белой птицы», столкнувшейся с финансовыми сложностями: в середине июня компания планировала подать заявление о собственном банкротстве. Для спасения холдинга может быть принято политическое решение, и активы передадут в управление любой белгородской компании, например, «Приосколью», говорил один из источников.



«Алтайский бройлер» — крупнейший производитель мяса птицы в Алтайском крае. В структуру предприятия входят инкубаторий мощностью 48 млн яиц в год, комбикормовый завод, четыре площадки откорма бройлеров, а также завод по убою и переработке мяса птицы в Бийске, говорится на сайте компании. Первую продукцию предприятие выпустило в декабре 2008 года, проект был полностью реализован в 2012 году. Объем инвестиций составил около 7 млрд руб. Предприятие реализует мясо бройлеров, полуфабрикаты первичной разделки и субпродукты в 10 регионах Сибири, а также поставляются на экспорт в Казахстан. По итогам 2016-го выручка «Алтайского бройлера» составила 5,2 млрд руб., чистая прибыль — 208 млн руб.



Группа «Черкизово» — крупнейший в России производитель мясной продукции и комбикормов (первые места в рейтингах «Агроинвестора» по итогам 2016 и 2017 годов). Холдинг включает восемь птицеводческих комплексов полного цикла, 16 свинокомплексов, шесть мясоперерабатывающих предприятий, а также восемь комбикормовых заводов и более 287 тыс. га сельхозземель. В 2017 году Группа «Черкизово» произвела около 1 млн тонн мясной продукции. Консолидированная выручка компании по итогам 2017 года составила 90,5 млрд руб.





