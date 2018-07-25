На «Евродоне» введен карантин из-за гриппа птиц

Распоряжениями губернатора Ростовской области Василия Голубева на производственных площадках «Евродона», одного из крупнейших производителей индейки в стране, введен карантин. Как говорится в сообщении на сайте правительства региона, очаги гриппа птиц зафиксированы в июле на территории двух участках выращивания компании. «Уничтожению подлежит птица с участка выращивания № 5 ООО «Евродон»», — уточняется в сообщении.

Как следует из текста распоряжений, карантин установлен на участках выращивания № 5 и № 8, а также на территории морозильных камер № 3, 5, 7, 10, 13, находящихся на отдельной территории мясоперерабатывающего комплекса ООО «Евродон». Угрожаемой зоной определены 5 км от эпизоотических очагов, зоной наблюдения — местность радиусом 10 км. На территории карантинных зон введены ограничения на оборот птицы и кормов. «Сейчас невозможно определить сроки карантина. На место выехала комиссия, проводятся мероприятия», — рассказал «Коммерсанту» первый заместитель главы администрации Октябрьского района Николай Бессарабов. На вопрос «Агроинвестора», какой размер поголовья подлежит уничтожению, управление ветеринарии Ростовской области не ответило. Также пока не прокомментировала ситуацию и пресс-служба «Евродона».

На прошлой неделе, когда появилась информация об обнаружении вируса в предварительных пробах, «Евродон» результаты опроверг: компания инициировала дополнительные исследования во ВНИИЗЖ города Владимира, которые не подтвердили наличие вируса. В связи с этим представитель компании тогда назвала сообщение о наличии заболевания «преждевременным, непроверенным и спорным», отметив, что предприятие работает в нормальном режиме и «никаких симптомов заболевания птиц нет».

Между тем, продукция «Евродона» изъята из оборота в Кирове. Как сообщило управление ветеринарии Кировской области, 19 и 20 июля в торговых сетях города было отобрано 10 проб от полуфабрикатов из мяса индейки «Евродона» с датами выработки 7−9 июля, в которых был обнаружен геном вируса гриппа, А птиц. «Инфицированная продукция снята с реализации, определяется порядок ее уничтожения», — говорится в сообщении ветуправления.

Вспышка гриппа птиц стала уже третьей у «Евродона». Первая была выявлена в декабре 2016 года, вторая — весной 2017-го. Тогда группа потеряла 1,5 млн голов индейки, оценив ущерб в 2,6 млрд руб. После двух вспышек контроль над бизнесом «Евродона» получил Внешэкономбанк. Как заявляло правительство Ростовской области, вероятнее всего вирус на фабрики «Евродона» занесли перелетные птицы, однако основатель «Евродона» Вадим Ванеев тогда не исключал диверсии. В интервью «Агроинвестору» Ванеев говорил, что по итогам первых двух вспышек компания внедрила систему дополнительных мер биобезопасности. Тем не менее, признавал он, от новых вспышек ни один производитель не может быть застрахован.

По итогам 2017 года «Евродон» занял второе место среди российских производителей этого вида, выпустив 64 тыс. т индейки в живом весе. Согласно рейтингу Росптицесоюза, на группу пришлось 22% выпущенного в стране этого вида мяса. Консалтинговая компания Agrifood Strategies оценила долю рынка «Евродона» в 2017-м в 21% с объемом производства в 47,2 тыс. т в убойном весе. В этом году компания намеревалась увеличить производство до 150 тыс. т. За первые шесть месяцев этого года агрохолдинг произвел 62,7 тыс. т индейки в живом весе.

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