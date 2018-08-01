«ЭкоНива» начала подготовку к IPO

Немецкая Ekosem-Agrar — материнская компания холдинга «ЭкоНива», крупнейшего производителя сырого молока в России — начала подготовку к первичному размещению акций на бирже (IPO). Акционеры приняли решение об изменении организационно-правовой формы на акционерное общество для повышения гибкости компании и будущего финансирования ее роста, говорится в сообщении Ekosem-Agrar. При этом IPO — лишь один из вариантов привлечения средств. Выбор альтернативных сценариев и принятие решения о сроках размещения будут зависеть от состояния финансовых рынков, развития отрасли, а также стратегических соображений, уточняет компания. Речь идет все-таки об IPO, сказал «Агроинвестору» один из источников, участвующий в подготовке к размещению. Его предполагается провести в середине осени на Франкфуртской бирже, знает он.Основатель и крупнейший акционер «ЭкоНивы» Штефан Дюрр пояснил «Ведомостям», что средства нужны для расширения производства, в том числе переработки молока, чтобы увеличивать долю продукции с высокой добавленной стоимостью. Сейчас общая мощность четырех заводов холдинга составляет 600 т молока в день, в мае они перерабатывали около 20% молока с ферм «ЭкоНивы», следует из данных компании. Она выпускает питьевое молоко, кефир, йогурты, сметану и др. под собственными брендами «Академия молочных наук» и «Большая перемена», а также под частными марками ритейлеров.Сельхозпредприятия холдинга работают в Воронежской, Курской, Новосибирской, Калужской, Рязанской, Оренбургской и Тюменской областях, контролируя более 385,7 тыс. га сельхозземель. Общее стадо КРС «ЭкоНивы» к 1 июля насчитывало свыше 110,5 тыс. животных, в том числе 51,8 тыс. дойных коров. По итогам 2017 года валовой надой молока в компании составил около 300 тыс. т, по этому показателю она стала безоговорочным лидером России (у ближайшего преследователя — «Агрокомплекса» им. Н. Ткачева — было примерно на 130 тыс. т меньше ). В конце прошлого года «ЭкоНива» вышла на объем производства 1 тыс. т молока в день, к июлю этот показатель приблизился к 1,4 тыс. т. Как ранее писал «Агроинвестор», в ближайшие шесть лет холдинг хочет увеличить производство в 3,5 раза , довести надои до 5 тыс. т в сутки и самостоятельно перерабатывать весь этот объем. Это будет возможно в том числе при условии сохранения господдержки молочной отрасли на нынешнем уровне, говорил Штефан Дюрр около месяца назад, выступая в Совете Федерации.В последние годы «ЭкоНива» активно инвестирует как в строительство новых комплексов и перерабатывающих предприятий, так и в покупку активов. Сейчас компания готовится запустить четыре фермы — две в Воронежской области и по одной в Калужской и Новосибирской областях, их общее поголовье составит 15 тыс. животных. По оценке Дюрра, эти комплексы позволят увеличить надои на 410 т молока в сутки. Также идет строительство еще 10 площадок, рассчитанных на 33 тыс. голов КРС, их ввод запланирован на 2018−2019 годы. В том числе компания выйдет в новый регион — Татарстан. Осенью в Бугульминском районе республике начнется строительство комплекса на 2,8 тыс. коров, весной 2019-го — еще двух аналогичной мощности. Такие же фермы будут созданы в трех районах соседнего Башкортостана. В перспективе холдинг рассмотрит вариант создания в Татарстане перерабатывающего предприятия.Среди последних крупных M&A сделок «ЭкоНивы» — покупка холдинга «Ока Агро» в Рязанской области , принадлежавшего сыну нынешнего вице-премьера Алексея Гордеева Никите Гордееву, а также агрокомплекса «МосМедыньагропром» в Калужской области за 1,55 млрд руб. Последний был создан экс-мэром Москвы Юрием Лужковым. Кроме фермы и примерно 7 тыс. голов КРС комплекс включает молокоперерабатывающий завод. «ЭкоНива» планировала вложить до 2 млрд руб. в увеличение дойного стада и расширение перерабатывающих мощностей предприятия.«Мы считаем наращивание собственных молокоперерабатывающих мощностей следующим логичным шагом в расширении нашей цепочки создания стоимости, что позволяет нам гибко реагировать на колебания рынка сырого молока и усилить нашу переговорную позицию по отношению к клиентам. Наша стратегическая задача — позиционировать «ЭкоНиву» как первого в России вертикально интегрированного производителя молочной продукции», — отмечает Штефан Дюрр (цитата по годовому отчету Ekosem-Agrar).По итогам прошлого года выручка Ekosem-Agrar достигла 174,6 млн евро, что почти на 56 млн евро больше, чем в 2016-м. EBITDA увеличилась с 50 млн евро до 98,8 млн евро, чистая прибыль выросла более чем в девять раз, достигнув 36,8 млн евро, следует из годового отчета компании.

Учитывая относительно небольшие размеры бизнеса и санкционные риски, целесообразнее выглядит размещение на Московской бирже без создания программы расписок, считает аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. При этом он считает, что вероятность IPO «ЭкоНивы» в ближайшие один-два года все же невелика. «Скорее всего, в ходе размещения компании не удастся привлечь капитал по приемлемо низкой ставке, — прокомментировал он «Агроинвестору». — Дело в том, что ослабленный из-за скупки валюты Минфином рубль почти не поддерживает продажи и маржинальность, при этом делая дороже завязанную на импортные компоненты инвестпрограмму. Кроме того, капитализация несырьевых российских компаний находится под давлением из-за санкционных рисков и вялого внутреннего спроса». Впрочем, многое будет зависеть от масштабов господдержки сектора, уточняет он. Сейчас более эффективным с точки зрения стоимости способом привлечения инвестиционного капитала, а также оборотных средств является выпуск рублевых облигаций, добавляет Нигматуллин.

