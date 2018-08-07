«Сыробогатов» отложил запуск орловского комбината

Екатеринбургская группа «Сыробогатов» планирует в марте 2019 года запустить Орловский молочный комбинат, приобретенный у Danone, сообщила пресс-служба правительства региона по итогам посещения площадки врио губернатора Андреем Клычковым. Ранее компания сообщала, что намерена запустить предприятие осенью 2018 года. С чем связан перенос сроков, представители ГК «Сыробогатов» «Агроинвестору» не ответили.



На первом этапе перерабатывающая мощность комбината составит 350 т молока в сутки, предполагается обеспечить занятость 150−200 человек, говорится в сообщении орловского правительства. До 2020 года мощности возрастут до 500 т/сутки, а число сотрудников — до 300. Как рассказал директор предприятия Александр Максимов, сегодня активно идет реконструкция старого здания молочного комбината. По его словам, задача сопоставима с вводом в эксплуатацию нового объекта капитального строительства.



На площадке Орловского комбината предполагается создание цехов по производству полутвердых и рассольных сыров, их нарезке и упаковке, а также цеха сгущения и сушки сыворотки, творожного цеха. Продукцию завода под торговой маркой «Орловские сыры» планируется продавать по всей территории России и в странах СНГ. В производстве будет использоваться молоко орловских животноводческих предприятий и фермерских хозяйств. Как сообщил зампредседателя правительства Орловской области по АПК Дмитрий Бутусов, в ближайшее время с представителями отрасли будут проведены совещания по выстраиванию взаимодействия с компанией «Первая линия», входящей в «Сыробогатов». «Нам необходимо удвоить поголовье КРС, производящее сыропригодное молоко», — подсчитал Бутусов.



Орловский молочный комбинат мощностью до 500 т переработки в сутки был введен в эксплуатацию в 1983 году, в 2001-м он вошел в холдинг «Юнимилк», а затем перешел к группе Danone. Об остановке Орловского молочного комбината было объявлено весной 2017-го. Среди причин назывались низкая рентабельность, падение продаж, а также нехватка в регионе качественного сырья. Летом была закрыта сделка по продаже комбината, покупателем стала «Первая линия». Представитель компании тогда подтвердил «Агроинвестору», что компания входит в группу компаний «Сыробогатов» и представляет в ней производственное звено. Гендиректор «Сыробогатова» Александр Шадрин, в свою очередь, называл орловскую производственную площадку перспективной, в том числе благодаря удачному географическому положению.



Эксперты оценивали возможную стоимость Орловского молочного комбината не более чем в 2 млрд руб., а вложения в его реконструкцию — в 1−1,5 млрд руб. Как поясняла «Агроинвестору» руководитель проектов консалтинговой группы «НЭО Центр» Елена Некрасова, оборудование предприятия имело значительный процент изношенности, кроме того, часть его могла быть вывезена с орловского завода на липецкий комбинат.



Группа «Сыробогатов» выпускает сыры под тремя марками — «Сыробогатов», «Свежая марка» и «Плавия». Согласно собственным данным, в 2017 году группа произвела 16,2 тыс. т сыров, увеличив показатель 2016-го на 21%. В 2016 году выручка ООО «Первая линия» составила 2,8 млрд руб., чистая прибыль — 64 млн руб.

