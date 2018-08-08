Russia Baltic Pork Invest уничтожит 111 тысяч свиней из-за АЧС

На комплексе «Правдинское свинопроизводство» (входит в группу Russia Baltic Pork Invest, RBPI) будет уничтожено более 111 тыс. свиней в связи со вспышкой африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщает Россельхознадзор. Заболевание было выявлено 10 июля, на эту дату на предприятии содержалось 111,2 тыс. животных различных половозрастных групп. «На 18 июля на предприятии от заболевания пало более 21 тыс. голов свиней. На предприятие наложен карантин, все поголовье подлежит уничтожению», — говорится в сообщении ведомства.



Карантин на «Правдинском свинопроизводстве» был введен указом губернатора Калининградской области 12 июля. Согласно документу, эпизоотическим очагом признана вся территория комплекса. Позднее стало известно об установлении карантина по АЧС на территории предприятия «Откормочное» в Калининграде. Также под карантин попали охотничье угодье «Осиновское» и охотохозяйство «Человек и фауна». Всего, по данным Россельхознадзора, к 6 августа в регионе было зарегистрировано 33 очага заболевания, в том числе 16 — среди домашних животных и 17 — в дикой фауне.



«Правдинское свинопроизводство» было крупнейшим производителем и основным поставщиком свинины в Калининградской области, говорит председатель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. В результате местные переработчики вынуждены перестраивать логистику и искать поставщиков из других регионов. «Собственной свинины в области сейчас мало, фактически остались только фермерские хозяйства. Но при этом в панику никто не кидается», — рассказала «Агроинвестору» гендиректор «Мираторг-Запад» Жанна Малькова. В то же время она отметила, что на работе калининградского завода «Мираторг-Запад» ситуация с АЧС не сказалась, так как основным поставщиком мяса для предприятия является собственный «Свинокомплекс Короча» в Белгородской области. «Мы также поставляем и продаем свинину оптом в Калининградской области, у нас есть постоянные клиенты. Возможно, теперь их станет больше», — не исключила Малькова.



По подсчетам гендиректора «Черкизово» Сергея Михайлова, в целом по стране из-за распространения АЧС будет ежегодно теряться 1−3% объема предложения свинины. «Усиление мер борьбы с этим заболеванием могло бы вернуть эти объемы на рынок и снизить себестоимость сырья для мясоперерабатывающих предприятий», — сказал он «Агроинвестору». Ранее эксперты называли АЧС одним из факторов резкого удорожания свинины в последние несколько месяцев. Так, по данным Института конъюнктуры аграрного рынка, лопатка в оптовом звене с начала марта выросла в цене более чем на 30%, свиная шея — на 40%.



Всего в России с начала года зафиксировано уже 74 очага АЧС, в том числе 41 — среди домашних свиней. К 6 августа насчитывалось 46 активных вспышек в 12 регионах. Ситуация с АЧС в этом году складывается крайне неблагоприятно, признает Юшин. «Я предупреждал, что если мы не будем в масштабах страны заниматься самыми жесткими мерами по борьбе с АЧС, то мы не только получим рост цен на свинину, но и будем вынуждены думать, с какой страны снимать продовольственное эмбарго. Для того, чтобы это не случилось, нужно заниматься АЧС, потому что именно она нарушает нормальный ход торговли, когда вводятся карантины, пропадают поставщики», — комментирует Юшин.



Группа RBPI на запрос «Агроинвестора» не ответила. В конце июля компания сообщала, что оценивает возможные потери в производстве и продаже свинины как незначительные, а остановка работы предприятия будет использована для проведения капитального ремонта и модернизации производственных площадок.



Сокрытие вспышки

Между тем, Россельхознадзор не исключает, что менеджмент «Правдинского свинопроизводства» скрыл вспышку АЧС. Об этом было заявлено на встрече главы надзорного ведомства Сергея Данкверта с гендиректором управляющей компании «РБПИ Групп» Томасом Норгаардом. Выводы о сокрытии можно сделать «на основании выявления в ряде регионов страны контаминированной вирусом АЧС продукции этой компании», говорится в сообщении ведомства.



Только в период с 18 по 27 июля геном вируса АЧС в готовой продукции из свинины, произведенной в Калининградской области, был обнаружен в шести регионах. Так, по данным Россельхознадзора, ДНК вируса выявлена в Мурманске (восемь образцов), Набережных Челнах (4), Тульской области (4), Липецкой области (6), Воронеже (2) и Екатеринбурге (1). Также вирус обнаружен в готовой продукции как минимум двух производителей Калининградской области. Кроме того, как говорится на сайте Кировской межрайонной станции по борьбе с болезнями животных, свиньи с «Правдинского свинопроизводства» поставлялись на восемь боен в Калининградской области. Поэтому есть угроза реализации в регионах инфицированных животных и мяса, а также продукции из него.



В то же время, по словам Данкверта, сейчас главное — оперативно провести меры по ликвидации очага и не допустить проникновение вируса на другие комплексы RBPI. В случае необходимости он выразил готовность направить экспертов на «Правдинское свинопроизводство» для проведения разъяснительной работы. Ключевыми причинами распространения заболевания в Калининградской области Россельхознадзор считает циркуляцию возбудителя в популяции диких кабанов в связи с непосредственным соседством с Польшей и Литвой, где АЧС масштабно распространяется с начала 2014 года. Кроме того, распространению вируса способствуют нелегальные убой животных, торговля живыми свиньями и продукцией свиноводства.

