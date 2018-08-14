«ЭкоНива» хочет приобрести «Бутурлиновский агрокомплекс»

«ЭкоНива» Штефана Дюрра хочет приобрести ООО «Бутурлиновский агрокомплекс», воронежскую структуру санкт-петербургского концерна «Детскосельский» Юрия Брагинца. Как сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на собеседников на молочном рынке, покупкой «ЭкоНива» интересуется с весны 2018 года. Вопрос приобретения «Бутурлиновского агрокомплекса», управляющего молочным комплексом на 1,8 тыс. голов, обсуждался администрацией района и топ-менеджментом «ЭкоНивы».



«Бутурлиновский агрокомплекс» в настоящее время испытывает производственные сложности, пояснил изданию глава администрации Бутурлиновского района Юрий Матузов. По его словам, компания теряет работников и земли из-за невыплаты паев владельцам. Также у предприятия «худшая в районе урожайность и долги по налогам». В конце июля в ходе прямой линии главы района с жителями обсуждался вопрос погашения задолженности по арендным платежам «Бутурлиновского агрокомплекса», говорится на сайте района.



Тем не менее переговоров о приобретении «Бутурлиновского агрокомплекса» в настоящее время не ведется, заявил «Агроинвестору» коммерческий директор «ЭкоНивы» Сергей Ляшко. «К нам не поступало предложение о покупке, мы не обращались с предложением о продаже», — сказал Ляшко. По его словам, со стороны администрации района был только вопрос, могла бы «ЭкоНива» рассмотреть возможность приобретения этого актива, если текущие собственники решат его продать. При этом Ляшко признал, что если бы этот актив продавался, «ЭкоНива» им заинтересовалась. «Однако сейчас никаких переговоров не ведется», — подчеркнул он.



«Детскосельский» также заявляет, что отказываться от молочного комплекса пока не намерен. По словам исполнительного директора некоммерческого партнерства управления и контроля концерна Михаила Егорова, трудности воронежской структуры носят временный характер. «Все необходимые меры уже приняты, и мы ожидаем, что имевшиеся трудности будут окончательно решены в ближайшие месяц-полтора. А в дальнейшем мы планируем увеличивать поголовье животных», — заявил «Коммерсанту» Егоров.



В апреле «ЭкоНива» обратилась в суд о признании «Бутурлиновского агрокомплекса» банкротом, однако позднее отозвала свое заявление. С июля в Арбитражном суде Воронежской области рассматривается другое заявление о банкротстве, свои требования к «Бутурлиновскому агрокомплексу» предъявили производитель кормов «ФидГрупп» (429 тыс. руб.), ООО «Региональный партнер» и ООО «Землякофф защита растений центр». В то же время, как следует из материалов суда, позднее «Бутурлиновский агрокомплекс» уведомил об удовлетворении требований кредиторов.



Интерес, проявленный «ЭкоНивой» к испытывающему определенные трудности ООО «Бутурлиновский агрокомплекс» вполне естественен, комментирует аналитик «Финам» Алексей Коренев. «Структуры Штефана Дюрра активно развиваются, в том числе и в данном регионе, при этом стараясь выстраивать производство полного цикла. Если «ЭкоНиве» удастся выкупить находящийся неподалеку комплекс по производству консервов ЗАО «Нижнекисляйская молочная компания» [об интересе к нему Дюрр говорил в мае], наличие в непосредственной близости крупной сырьевой базы не просто позволяет сконцентрировать на компактной территории выпуск молока и производство готовой продукции, но и существенно снизить логистические и управленческие издержки, эффективней контролировать производственные процессы, успешно решать вопросы изыскания квалифицированного персонала и т. д. », — сказал Коренев «Агроинвестору». В то же время, заметил он, финансовое положение «Бутурлиновского агрокомплекса», хоть и непростое, но не критическое. По итогам 2017 года его выручка составила 470 млн руб., чистая прибыль — 5 млн руб., долговая нагрузка — 1 млрд руб. по долгосрочным обязательствам и 654 млн руб. — краткосрочным. «Если учесть возможность поддержки ресурсами со стороны концерна, уровень долговой нагрузки можно оценить как тяжелый, но не критический», — полагает Коренев. С учетом проблем с обслуживанием долга стоимость «Бутурлиновского агрокомплекса», по его оценке, на сегодняшний день может составлять 266−233 млн руб.



Аналитик IFC Markets Дмитрий Лукашов оценивает стоимость предприятия значительно выше — до 2 млрд руб. «Это относительно новое предприятие, имеющее собственную кормовую базу и статус особо значимого инвестиционного проекта, реализуемого на территории Воронежской области», — пояснил он «Агроинвестору». Однако, по его мнению, вероятность сделки с «ЭкоНивой» на текущий момент не слишком велика. «Бутурлиновский агрокомплекс» входит в состав концерна «Детскосельский» и вряд ли последний будет заинтересован в продаже своих активов по частям, предположил Лукашов.



Фермы «Бутурлиновского агрокомплекса», рассчитанные на 1,8 тыс. голов, введены в эксплуатацию в 2012 году. Согласно собственным данным, в настоящее время дойное стадо составляет 1,25 тыс. животных, до проектной мощности поголовье планировалось увеличить в 2016—2018 годах. Общее производство молока после увеличения молочного стада должно превысить 10 тыс. т в год. По данным kartoteka.ru, 100% владельцем «Бутурлиновского агрокомплекса» является концерн «Детскосельский», один из лидеров по производству молока в Северо-Западном федеральном округе. Концерн создан в 2007 году на базе одноименного племзавода и на сегодняшний день включает около 20 агропромышленных и перерабатывающих предприятий. Как говорится на сайте концерна, совокупное поголовье КРС составляет 26 тыс. животных, в том числе 13 тыс. коров, ежегодно 12 молочных комплексов концерна производят 95 тыс. т молока. Выручка «Бутурлиновского агрокомплекса» в 2016 году составила 500 млн руб., чистая прибыль — 5 млн руб.



«ЭкоНива» (материнская компания — немецкая Ekosem-Agrar) является крупнейшим производителем сырого молока в России (около 300 тыс. т по итогам 2017-го), производственные активы компании расположены в семи регионах. Общее поголовье КРС «ЭкоНивы» к 1 июля составляло 100,5 тыс. животных, половина из них содержалось на фермах в Воронежской области. В начале мая «ЭкоНива» приобрела в Воронежской области агрофирму «Шипова Дубрава» у «Молпроекта» и, как сообщалось, осенью планировала начать там строительство молочного комплекса на 2,8 тыс. голов дойного стада. Как ранее говорил «Агроинвестору» коммерческий директор «ЭкоНивы» Сергей Ляшко, в течение этого года на территории Воронежской области группа запланировала начать реализацию проектов по увеличению поголовья на 14 тыс. голов.

