Контрагенты требуют банкротства «Белой птицы»

Несколько контрагентов холдинга «Белая птица», занявшего в 2017 году девятое место в рейтинге «Агроинвестора» крупнейших российских производителей мяса, намерены подать заявления о банкротстве компаний, входящих в группу. Как сообщает газета «Коммерсантъ», заявления в отношении ООО «Белая птица — Курск» планируют подать поставщик ветеринарных препаратов «Абик септа», поставщик оборудования для автоматизации «Контрологика» и производитель контейнеров «ТД «Рубэг»». Аналогичное заявление «Абик септа» подаст и к ООО «Белая птица — Ростов», а ООО «Альфастрой» — к ООО «Белая птица — Белгород».



Как следует из картотеки арбитражных дел, заявление о банкротстве от «Контрлогики» уже поступило в Арбитражный суд Курской области 6 августа, сумма исковых требований — 662 тыс. руб. До конца августа оно оставлено без движения.



«Абик септа» в конце июня уже отсудила у «Белой птицы — Курск» долг в 8,9 млн руб. за поставленные препараты. Как говорится в судебных материалах, в январе 2017 — феврале 2018 года компания отгрузила производителю птицы ветеринарные препараты и дезинфицирующие средства на 10,7 млн руб., однако было выплачено лишь 1,8 млн руб. Позднее стороны составили график погашения задолженности, однако он не был исполнен. В середине июля «Абик септа» также взыскала 781 тыс. руб. с «Белой птицы — Ростов», еще 14,9 млн руб. основного долга поставщик требует с «Белой птицы — Белгород». 14 августа «Абик септа» уведомила о намерении обратиться в арбитраж Курской области о признании банкротом местной структуры «Белой птицы».



Всего с начала года к «Белой птице» подано более 100 исков на сумму 230 млн руб. Представитель холдинга на вопросы «Агроинвестора» не ответил.



Основным владельцем «Белой птицы считается «Промсвязькапитал» бывшего совладельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева. Финансовые проблемы у холдинга начались после объявления о санации Промсвязьбанка 15 декабря 2017 года. В конце июля министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский сообщил, что компания начала поэтапную консервацию производства и сокращение персонала на ростовских площадках. Тогда же замгубернатора Ростовской области Виктор Гончаров объявил, что договоренность с банками уже достигнута, и «уже с этого года начнется запуск предприятия с выходом на предыдущие мощности».



Как сообщалось ранее, владельцы «Белой птицы» пытались продать производственные активы. В частности, ими интересовались «Русагро», «Агрокомплекс» им. Н. Ткачева, группа «Черкизово», однако пока переговоры ни к чему не привели. В июне «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к холдингу, писал, что «Белая птица» планирует подавать заявление о собственном банкротстве. В начале августа председатель правления банка «Траст» Александр Соколов рассказал газете «Ведомости», что агрохолдинг может быть передан в фонд плохих долгов. При этом он подтвердил, что де-факто «Белая птица» считается активом Дмитрия Ананьева, и оценил совокупный долг группы в 26 млрд руб. При этом Соколов предположил, что «Белую птицу» «можно реанимировать». «Надо найти решение, чтобы оно (предприятие) продолжило функционировать. Всегда есть какой-то интересант, готовый работать с активом — вопрос цены и условий», — говорил он.



«Белая птица» основана в 2004 году в Белгородской области, шесть лет спустя производственный комплекс также был запущен в Курской области, в 2015-м — в Ростовской (там компания выкупила активы обанкротившегося «Оптифуда»). По итогам 2017 года «Белая птица» стала четвертой в стране по объему производства мяса бройлера, выпустив почти 302 тыс. т в живом весе. По данным Росптицесоюза, на продукцию агрохолдинга приходилось 5% всего производимого мяса бройлеров в стране. Производственные мощности холдинга включают 22 птицефабрики по выращиванию цыплят, семь репродукторов, производственные комплексы по убою и переработке мяса птицы, зерновую компанию, комбикормовый завод, собственную логистику и дилерскую сеть.





