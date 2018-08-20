«Черкизово» вложит 10 млрд рублей в развитие бизнеса

Группа «Черкизово», лидер рейтинга «Агроинвестора» крупнейших производителей мяса по итогам прошлого года, в этом году планирует инвестировать в развитие своего бизнеса 10 млрд руб. Об этом «Агроинвестору» рассказал гендиректор холдинга Сергей Михайлов. «Основные направления инвестиций — запуск новейшего роботизированного завода по производству колбас под Каширой и развитие свиноводства в Пензенской области», — уточнил топ-менеджер.



Завод по производству сырокопченых колбас в городском округе Кашира Московской области был официально открыт в середине июля, инвестиции в производство составили около 7 млрд руб. Мощность предприятия — 80 т готовой продукции в сутки или до 30 тыс. т в год и, по оценке «Черкизово», после выхода на полную мощность новая площадка обеспечит более 30% всего российского производства сырокопченых колбас.



В Пензенской области в свои предприятия «Черкизово» инвестирует до 8 млрд руб. в ближайшие пять лет, сообщает пресс-служба губернатора региона. Это почти столько же, сколько за все время присутствия в регионе, отмечается в сообщении. Согласно собственным данным компании, за прошедшие 10 лет «Черкизово» инвестировала в регионе около 10 млрд руб. в растениеводство, кормопроизводство, свиноводство и мясопереработку. В пятницу было объявлено об открытии в Пензенской области нового свинокомплекса с повышенными мерами биобезопасности. Как говорится в пресс-релизе компании, комплекс оснащен двойным дезинфекционным барьером. «Ни у кого из российских производителей пока нет свинокомплексов такого типа», — объявила группа. Инвестиции в свиноводческую площадку составили 550 млн руб., еще одна будет введена осенью. «Кроме того, компания приступила к строительству еще трех площадок, ввод в эксплуатацию которых планируется в 2019 году», — рассказал на церемонии открытия комплекса основатель «Черкизово» Игорь Бабаев.



По словам Михайлова, группа намерена наращивать производство свинины. «Наша цель — выйти на объем производства около 300 тыс. т в живом весе», — уточнил он. В 2017 году, согласно годовому отчету, производственные мощности группы в свиноводстве составляли 250 тыс. т в год, объем производства увеличился на 15% до 211,7 тыс. т. Кроме того, топ-менеджер напомнил о намерении компании приобрести «Алтайский бройлер» у «Приосколья». В середине июля сообщалось, что сделка может быть закрыта в течение месяца. «Это (покупка «Алтайского бройлера») сразу бы увеличило наше производство в бройлерном сегменте более чем на 10%, примерно до 700 тыс. т. Мы открыты и к другим предложениям по приобретению птицеводческих активов и площадок по переработке мяса птицы», — подчеркнул Михайлов.



В дальнейшем же в структуре капитальных затрат будут преобладать проекты, направленные на развитие переработки мяса, рассказал Михайлов. «Мы давно стали национальным чемпионом в производстве мяса. Теперь мы будем увеличивать количество «нишевых» высокомаржинальных сегментов», — делится он. В прошлом месяце в интервью «Ведомостям» Михайлов рассказывал, что компания намерена сделать упор на выпуск продукции в потребительской упаковке, глобальная цель — стать первыми в продаже таких товаров. «Сегодня свыше 60% выручки «Черкизово» приходится на брендированную продукцию и с высокой добавленной стоимостью, то есть разделанное мясо в потребительской упаковке, котлеты, фрикадельки, шашлыки, маринованные продукты для запекания и проч. Задача — в ближайшее время, возможно к 2020 году, довести этот уровень до 80%", — говорил гендиректор «Черкизово».



Группа «Черкизово» основана Игорем Бабаевым в 2005 году. Компания является вторым производителем свинины в стране с долей рынка 5,4% (согласно рейтингу Национального союза свиноводов) и вторым производителем мяса бройлеров с долей 11% (по данным Росптицесоюза). Семья Бабаева контролирует более 82% акций группы. В конце прошлой недели Федеральная антимонопольная служба сообщила, что согласовала ходатайство о передаче 82,09% голосующих акций ПАО «Черкизово» трем физическим лицам (26,27%, 26,27% и 29,55%). Как пояснял ранее представитель группы, компания переходит в российскую юрисдикцию. Сейчас 82,1% агрохолдинга принадлежит кипрской MB Capital Europe Ltd. 35,9% последней владеет бывшая супруга основателя «Черкизово» Игоря Бабаева Лидия Михайлова, 32,1% и 32% — у их сыновей Евгения и Сергея Михайловых, сообщали «Ведомости» со ссылкой на данные реестра Кипра. О планах перехода «Черкизово» в российскую юрисдикцию стало известно после того, как МВД заподозрило руководство холдинга в использовании незаконных офшорных схем для выплаты дивидендов и занижении налоговой ставки.

