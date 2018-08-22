«Евродону» ищут новых инвесторов

Основанная Вадимом Ванеевым группа «Евродон» допустила дефолт по платежу по кредиту «ВЭБ Капитала» (инвесткомпания Внешэкономбанка), сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Как рассказали «Ведомостям» два человека, знающих об этом от акционеров и менеджеров компании, производитель индейки не смог провести очередной платеж на прошлой неделе, размер платежа — несколько сотен миллионов рублей.



По информации газеты, на предприятиях «Евродона» сейчас работает мониторинговая группа «ВЭБ Капитала», которая изучает финансовую ситуацию в компании. Представитель «ВЭБ Капитала» сообщил изданию, что рассматриваются различные бизнес-модели оздоровления компании, не назвав их. По словам источников, ВЭБ сейчас ищет способы вывести предприятие из кризиса, в том числе рассматривает возможность вхождения в проект нового профильного инвестора, который помог бы сохранить предприятие и коллектив.



«Евродон» оценил сообщения СМИ как новую информационную атаку на группу. Представитель холдинга напомнила «Агроинвестору», что ВЭБ с июля 2017-го по сути является основным владельцем «Евродона». «Со дня подписания этого документа в июле прошлого года в головном офисе на постоянной основе работает мониторинговая группа от банка, которая ежедневно и ежечасно участвует в бизнесе и в принятии решений, в том числе в согласовании платежей и договорных отношений компании», — подчеркнула она. Представитель «Евродона» также сообщила, что в ближайшее время запланирована встреча руководства ВЭБа и компании.



Группа «Евродон» основана в 2003 году и стала первым в стране промышленным производителем мяса индейки. В декабре 2016-го и весной 2017-го на предприятиях «Евродона» произошли две вспышки гриппа птиц, в результате чего группа потеряла 1,5 млн голов индейки и приостановила производство. Ущерб компания оценила в 2,6 млрд руб. После двух вспышек «Евродон» договорился с «ВЭБ Капиталом» о реструктуризации задолженности, в обмен ВЭБ получил контроль над бизнесом холдинга до погашения долга.



Весной Вадим Ванеев рассказывал «Агроинвестору», что общий долг группы перед банком составлял 26 млрд руб., при этом «Евродон» производил выплаты в соответствии с графиком. За первые шесть месяцев 2018-го «Евродон» выпустил 64,5 тыс. т индейки — больше, чем за весь 2017 год. Ванеев предполагал, что сможет рассчитаться с банком за два года, после чего получить право выкупа акций по номинальной стоимости. Однако в июле грипп птиц на «Евродоне» был обнаружен в третий раз, на двух площадках был введен карантин до 13 августа. По словам представителя «Евродона», в результате третьей вспышки уничтожено около 200 тыс. индеек, компания оценила ущерб в 160 млн руб.



Активы «Евродона» могут быть интересны в первую очередь крупным профильным инвесторам, причем их список довольно короткий, комментирует исполнительный директор компании «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев. По данным Росптицесоюза, крупнейшим производителем мяса индейки в прошлом году стала группа «Дамате» (80,9 тыс. т в живом весе), на третьем месте — совместный проект «Черкизово» и испанской Grupo Fuertes «Тамбовская индейка» (38,3 тыс. т). «Однако покупка только доли ВЭБа таких инвесторов вряд ли привлечет, так как это может грозитьконфликтом акционеров. Поэтому не исключено, что поиск инвесторов ВЭБом может затянуться, хотя все будет зависеть от предлагаемых условий», — полагает Корнеев. К тому же инвестиционная привлекательность индейководческого сегмента сейчас не такая высокая, как это было еще пару лет назад. «За последние два года цены на мясо индейки снизились на 30−50% по разным позициям. Да, сейчас наблюдается рост цен на мясо, однако он временный и связан во многом со вспышками АЧС: ограниченное предложение свинины повлекло за собой повышение цен на другие виды мяса», — добавил эксперт.



По данным kartoteka.ru, ВЭБу и «ВЭБ Капиталу» принадлежит по 74% в ООО «Евродон», ООО «Евродон-Юг» и ООО «Урсдон». У Ванеева осталось 11% в ООО «Евродон» (остальными 15% владеет дирижер Валерий Гергиев) и по 26% в «Евродон-Юг» и «Урсдон». По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2017-м выручка ООО «Евродон» упала на 31% до 5,71 млрд руб., а чистый убыток вырос в 1,8 раза до 3,6 млрд руб. 15 августа в Арбитражный суд Ростовской области было подано заявление о признании «Евродона» банкротом от АО «ТД Тракт», сумма исковых требований — 1,7 млн руб., однако 22 августа суд отказался принять заявление.



По итогам 2017 года «Евродон» стал вторым производителем мяса индейки в стране с долей рынка 21%: согласно данным консалтинговой компании Agrifood Strategies, группа произвела 47,2 тыс. т мяса в убойном весе. Росптицесоюз оценивает долю «Евродона» на российском рынке в 22% (61,2 тыс. т в живом весе). В составленном «Агроинвестором» рейтинге крупнейших российских производителей мяса в 2017-м «Евродон» занимает 21-е место (в сумме 75,4 тыс. т мяса индейки и утки в убойном весе). В этом году компания намеревалась увеличить производство индейки до 150 тыс. т.

