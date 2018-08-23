 Агрохолдинг из топ-10 латифундистов перешел в фонд плохих долгов — Агроинвестор
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Компании
Агрохолдинг из топ-10 латифундистов перешел в фонд плохих долгов
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
23 августа 2018
«РосАгро» контролирует 377 тысяч гектаров в Саратовской, Пензенской и Воронежской областях
Участники рынка связывают «РосАгро» в группой «Бин»
Фото: Pixabay

Под контроль создаваемого на базе банка «Траст» фонда непрофильных и плохих активов перешли земли агрохолдинга «РостАгро» (до конца 2017 года назывался «РосАгро»), входящего в топ-10 крупнейших российских землевладельцев, пишет газета «Коммерсантъ». Ранее «РосАгро» связывали с группой «Бин», в сентябре 2017 года ЦБ объявил о санации Бинбанка, основным владельцем которого на тот момент был Микаил Шишханов.

Как следует из данных kartoteka.ru, дочерняя структура банка «Траст» — ООО «Рост инвестиции» — стала владельцем УК «РостАгро» 24 июля. Одновременно к ней перешли связанные с «РостАгро» «Голд Агро», «Агро Платинум», «Тамала-элеватор», «Беково Агро», «Маслоопттрейд». Ранее представители ЦБ рассказывали, что плохие и непрофильные активы санируемых банков, в том числе Бинбанка, будут собраны в специальный фонд, создаваемый на базе «Траста». Как говорил зампред Банка России Василий Позднышев, фонд рассчитывает получить контроль и над «РосАгро». До конца июля владельцем УК «РостАгро» был Магомед Хациев, а до мая 2018-го — Иман Алиева. В 2016 году газета «Ведомости» со ссылкой на несколько источников сообщала, что конечными бенефициарами «РосАгро» являются акционеры группы «Бин» Микаил Шишханов и семья Гуцериевых, однако позднее группа опровергла связь с «РосАгро», заявив, что «РосАгро» является лишь ее клиентом. «РосАгро» на вопросы «Агроинвестора» не ответила.

По состоянию на май 2018 года «РостАгро» занимала девятое место в рейтинге крупнейших латифундистов России. Аудиторско-консалтинговая компания BEFL оценивала ее земельный банк в 377 тыс. га, по сравнению с апрелем 2017 года сельхозземли под ее контролем сократились на 23 тыс. га. В рейтинге «Агроинвестора» по посевным площадям в 2016 году «РосАгро» занимала 10-ю позицию с оценочным показателем в 300 тыс. га. Основные производственные активы холдинга расположены в трех регионах — Саратовской, Пензенской и Воронежской областях, где компания выращивает пшеницу, подсолнечник, тритикале, рожь, рыжик, рапс, кукурузу, сахарную свеклу, гречиху, ячмень, горох, сою, указано на сайте «РостАгро». Также в собственности агрохолдинга находятся элеваторы и зернохранилища, складские мощности для хранения картофеля и семенного материала, совокупная мощность хранения — 200 тыс. т. Кроме того, «РостАгро» принадлежит завод по переработке гречихи. В 2016 году ФАС разрешила структуре агрохолдинга АСБ Юрия Хохлова приобрести у «РосАгро» около 150 тыс. га в Пензенской и Воронежской областях, однако, как сообщает «Коммерсантъ», сделка так и не состоялась.

С просьбой о санации Бинбанк, 60,8% акций которого принадлежали Шишханову, обратился к ЦБ в сентябре 2017 года. 21 сентября последний подтвердил санацию, корпоративное управление перешло под его контроль. Одним из условий санации стала передача на баланс ЦБ промышленных активов «Сафмар». Позднее Василий Позднышев в интервью РИА «Новости» рассказывал, что бывшие собственники Бинбанка передали на баланс «вполне качественные активы».

В мае этого года ЦБ объявил о создании фонда непрофильных активов объемом около 2 трлн руб. на базе банка «Траст». Кроме «Сафмара» в фонд передаются активы «Рост-банка», «ФК Открытие», Промсвязьбанка и Автовазбанка. В частности, рассказывал Позднышев, фонд рассчитывает получить права на холдинги «Русское зерно» (участники рынка также связывали его с Бинбанком и «Сафмар»), «Здоровая ферма» (с 8 июня владельцем группы стал Микаил Шишханов), а также холдинг «Белая птица» (считается активом бывшего совладельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева). Как рассказывал в начале августа председатель правления банка «Траст» Александр Соколов, пока фонд плохих долгов «Белую птицу» не контролирует.

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