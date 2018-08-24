Чистая прибыль «Черкизово» за полугодие увеличилась в 1,7 раза

В первом полугодии 2018 года чистая прибыль группы «Черкизово», лидера рейтинга «Агроинвестора» крупнейших производителей мяса по итогам прошлого года, выросла на 70% до 8,7 млрд руб., следует из опубликованных финансовых результатов компании. В том числе в апреле-июне показатель увеличился на 81% до 5,7 млрд руб.



Выручка «Черкизово» в январе-июне по сравнению с аналогичным периодом прошлого года прибавила 5% до 45,5 млрд руб, валовая прибыль — на 39% до 17,9 млрд руб. Как сообщает компания, этому способствовали повышение эффективности операционной деятельности в сегментах птицеводства и свиноводства, снижение затрат на корма, а также увеличение стоимости биологических активов и сельхозпродукции. Действие этих положительных факторов было частично нивелировано низкими ценами на основную продукцию, однако с весны ситуация и здесь начала улучшаться.



«Цены на мясном рынке находились на крайне низком уровне, а издержки быстро росли. Производители мяса бройлеров были вынуждены сократить производство, динамика была отрицательной в крупнейших региональных кластерах — Белгородской и Челябинской областях. Как следствие, в конце мая цены начали выравниваться и в данный момент находятся на приемлемом уровне», — пояснил «Агроинвестору» гендиректор «Черкизово» Сергей Михайлов. Цены на свинину, в свою очередь, показали рост под влиянием комбинации факторов: снижения производства из-за жаркой погоды и АЧС, сокращения импорта из Латинской Америки, а также жаркой солнечной погоды, подстегнувшей спрос на мясо. Несмотря на то, что цены на него в последние месяцы росли, в целом за первой полугодие средняя цена реализации в сегменте птицеводства снизилась на 4% в годовом сопоставлении до 87,5 руб./кг «в связи со слабой ценовой конъюнктурой в начале 2018 года». В свиноводстве цена уменьшилась на 5,5% до 90 руб./кг против 95,3 руб./кг годом ранее, следует из отчета «Черкизово». В сегменте мясопереработки средняя цена реализации снизилась до 160,6 руб./кг по сравнению со 173,4 руб./кг в 2017-м.



Период высоких цен не будет долгим, уверен Михайлов. «Впереди сезонный рост производства и сезонное сокращение спроса», — прогнозирует он. Кроме того, отмечается в пресс-релизе «Черкизово», объявленное повышение НДС и сопутствующий рост инфляции негативно повлияли на макроэкономическую ситуацию. Ослабление рубля и ожидаемое сокращение урожая зерновых в России также являются факторами, которые окажут воздействие на издержки группы. Также на себестоимость влияют цены на соевый шрот, которые с начала года находятся на рекордном уровне и могут еще существенно вырасти, добавляет Михайлов. «В силу наложенных на себя ограничений мы импортируем только соевые бобы из Латинской Америки, а страны этого региона активно переориентируются на Китай после введения последним 25% пошлины на сою из США», — отметил топ-менеджер. Также дорожают премиксы, топливо, упаковка. «Про итоги года говорить рано, но возможное встречное движение цен и себестоимости может подпортить показатели животноводов и птицеводов», — предупредил он.



По сравнению с первым полугодием 2017 года скорректированный показатель EBITDA группы снизился на 14% до 7 млрд руб. Рентабельность по EBITDA составила 15,3% (в первом полугодии 2017 года —18,7%) на фоне снижения рентабельности в сегментах птицеводства и мясопереработки и повышения в свиноводстве.



Что касается объемов продаж «Черкизово», то по мясу бройлеров за первое полугодие они выросли на 5% до 268,5 тыс. т, в свиноводстве — на 18% до 109 тыс. т, в мясопереработке — на 20% до 110,5 тыс. т. Продажи индейки, производство которой было запущено в конце 2016 года совместно с Grupo Fuertes, увеличились в 2,1 раза до 20,2 тыс. т. В течение второго квартала «Черкизово» открыла две площадки отъема-откорма в Липецкой и Воронежской областях, что позволит компании дополнительно производить 10 тыс. т в год свинины в живом весе. 16 июля группа подписала протокол о намерениях по приобретению «Алтайского бройлера», способного производить до 67 тыс. т мяса птицы в живом весе. А 17 июля был введен в эксплуатацию мясоперерабатывающий завод «Кашира-1» мощностью около 30 тыс. т продукции в год, призванный усилить позиции группы в сегменте мясопереработки.



Группа «Черкизово» основана Игорем Бабаевым в 2005 году. Компания является вторым производителем свинины в стране с долей рынка 5,4% (согласно рейтингу Национального союза свиноводов) и вторым производителем мяса бройлеров с долей 11% (по данным Росптицесоюза). Семья Бабаева контролирует более 82% акций группы. С января по июнь 2018 года капитальные вложения группы составили 4,4 млрд руб. (в первую очередь, в запуск завода в Кашире и строительство свиноводческих площадок), по итогам года группа планирует инвестировать в развитие своего бизнеса 10 млрд руб. По состоянию на 30 июня общий долг «Черкизово» составлял 52,7 млрд руб., за 12 месяцев увеличившись на 7,3 млрд руб., доля субсидируемых кредитов и кредитных линий в долговом портфеле группы составила 34%. В первом полугодии 2018-го компания начислила 411 млн руб. субсидий по возмещению процентных расходов и 166 млн руб. прямых субсидий.

