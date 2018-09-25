«Агро-Белогорье» расширяет яблоневый сад вдвое

Группа компаний «Агро-Белогорье» (11-е место в рейтинге «Агроинвестора» крупнейших российских производителей мяса) весной 2019 года намерена увеличить площадь своих яблоневых садов в два раза, с 82,7 га до 167,5 га. Как говорится в сообщении компании, в рамках садоводческого проекта «Сады Белогорья» будет высажено 258 тыс. саженцев. Сейчас на территории сада ведется монтаж шпалер, ограждений сада и системы капельного орошения, подводятся внутриплощадочные сети водоснабжения.



«Посадочный материал для расширения сада будет закуплен из сербского питомника «СеверПлант». Договор с поставщиками уже заключен. В октябре-ноябре представители «Садов Белогорья» поедут на выкопку саженцев и их дальнейшую закладку в холодильник, чтобы проследить за качеством посадочного материала», — говорится в пресс-релизе компании. Высадить молодые деревья планируется к середине мая следующего года.



Садоводческий проект «Агро-Белогорья» стартовал в Яковлевском районе Белгородской области осенью 2014 года, после введения Россией ограничений на импорт продовольствия, в том числе и плодоовощной продукции. Весной 2015-го был заложен сад интенсивного типа на 20 га с плановой урожайностью 50 т яблок с 1 га, в 2017-м проект был расширен на 14,6 га, а весной этого года — на 48,1 га. Как сообщил на прошлой неделе гендиректор ООО «Сады Белогорья» Николай Разуваев, урожайность яблок в этом году превысила плановые показатели и сад постепенно выходит на проектные мощности. Так, урожайность сорта Хани Крисп, занимающего 6,2 га, в этом году составила до 25 т/га, сорта Лобо (2,4 га) — до 29 т/га. В прошлом году сбор яблок составил 381 т при урожайности 19 т/га, указано на сайте компании.



Проект предполагает поэтапное увеличение сада до 300 га с ростом мощности до 15 тыс. т в год. При этом в прошлом году председатель совета директоров «Агро-Белогорья» Владимир Зотов отмечал, что в перспективе мощность садоводческого бизнеса может быть доведена до 25 тыс. т в год. Более 90% урожая реализуется в свежем виде. Ранее группа озвучивала планы строительства завода по выпуску соков, пюре и вяленых яблок с инвестициями в 400 млн руб. По словам основного владельца «Агро-Белогорья» Владимира Зотова, холдинг планирует перерабатывать около 5% урожая. Кроме того, компания объявила о намерении построить к июню 2019 года фруктохранилище вместимостью 5 тыс. т.



По данным Минсельхоза, в 2017 году многолетние плодовые и ягодные насаждения в стране занимали 181 тыс. га, из них 97 тыс. га были плодоносящими. В течение прошлого года было заложено 15,2 тыс. га садов, в том числе 11 тыс. га — интенсивного типа. В этом году такие темпы должны сохраниться — план составляет 15 тыс. га, в том числе 8 тыс. га будет заложено осенью, рассказывал глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на «правительственном часе» в Госдуме 19 сентября. «Сохраняя существующие темпы закладки, мы уже в ближайшие годы сможем заместить импорт плодов и ягод отечественной продукцией», — спрогнозировал министр. Почти 74% всех плодовых и ягодных насаждений в стране приходится на яблони.



Благодаря субсидированию садоводства объемы производства яблок в товарном секторе ежегодно прирастают на 100-150 тыс. т, ранее рассказывал «Агроинвестору» президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин. Согласно его прогнозу, в этом году валовой сбор яблок может достигнуть 900 тыс. т, а к 2024 году — 1,2-1,3 млн т. По подсчетам Минсельхоза США, внутреннее потребление свежих яблок в стране в сезоне-2017/18 составило 1,7 млн т, еще 337 тыс. т было использовано для переработки. По итогам прошлого сезона Россия сохранила позицию крупнейшего импортера яблок: по данным ФТС, с июля 2017-го по июнь 2018-го в страну ввезено 864 тыс. т свежих яблок, крупнейшие поставщики — Молдавия (30%), Китай (18%) и Сербия (14%).



По данным kartoteka.ru, компания «Сады Белогорья» была зарегистрирована в Яковлевском районе Белгородской области в 2008 году с уставным капиталом 10 тыс. руб. Владельцами в равных долях являются Владимир Зотов и гендиректор «Агро-Белогорья» Лариса Ковалева, выручка компании в 2017 году составила 15 млн руб., убыток — 1,2 млн руб. По данным Ассоциации садоводов России, самые большие сады интенсивного типа в стране — у «Сада-Гиганта» и «Садов Придонья». Первый в прошлом году произвел 73,2 тыс. т яблок, следует из отчетности компании. Также крупный садоводческий проект развивает компания «Южные земли» (принадлежит «АФГ Националь» и Volga Group). По словам представителя Volga Group, совокупная площадь садов может составить до 3,5 тыс. га. В Белгородской области садоводческий проект реализует компания «Белый сад»: изначально компания входила в холдинг «Белая птица», однако позднее стала независимым юридическим лицом. Как рассказывал «Агроинвестору» гендиректор «Белого сада» Андрей Штыб, всего инвестор планирует заложить в регионе 400 га яблоневых садов.

