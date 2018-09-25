«Заречное» запускает комплекс по откорму молочного молодняка КРС

Группа «Заречное», крупный производитель мраморной говядины, запустила в тестовом режиме новый комплекс по выращиванию бычков молочных пород, сообщает «Абирег» со ссылкой на зампредседателя правительства Воронежской области Виктора Логвинова. Сейчас на комплексе содержатся более 1 тыс. голов, официальный запуск предприятия может состояться в октябре.



На комплексе, расположенном на 200 га недалеко от основных мощностей «Заречного», будет применяться специальная система откорма, которая позволит получать мраморную говядину из бычков голштинской породы, рассказал Логвинов. При этом, по его словам, данный вид мяса будет в более доступном ценовом сегменте по сравнению с традиционной мраморной говядиной из абердин-ангусской породы. Бычков молочных пород планируется закупать в регионах Черноземья.



Согласно информации чиновника, комплекс будет рассчитан на 45 тыс. голов КРС, что позволит «Заречному» увеличить производство мяса в 1,5 раза и полностью загрузить мясокомбинат группы. Объем инвестиций в новый комплекс составил около 5,5 млрд руб. Оперативно получить подтверждение этой информации от представителя «Заречного» «Агроинвестору» не удалось.



Строительство откормочных площадок началось в октябре 2017 года, тогда сообщалось, что новая ферма будет рассчитана на 8,5 тыс. телят. В начале 2018 года пресс-служба правительства Воронежской области сообщала, что проект позволит производить до 42,5 тыс. бычков в год. Ранее представитель «Заречного» рассказывал «Агроинвестору», что на фидлоте бычки будут около 60 дней содержаться на молочном вскармливании с постепенным замещением на комбикорм, затем перемещаться в групповой загон на 30 дней и полностью переходить на определенный комбикормовый рацион. После этого животных переводят на доращивание в монослопы (откормочные площадки с навесом), а по достижении определенного веса начинается кукурузный откорм, который длится минимум 180 дней.



По данным Национального союза производителей говядины, «Заречное» является вторым по величине производителем мяса специализированных мясных пород КРС после «Мираторга». К началу 2018 года, согласно собственным данным, совокупное поголовье «Заречного» составляло 70 тыс. животных (в том числе 24 тыс. голов материнского стада) с учетом мощностей племенного хозяйства «Стивенсон-Спутник», приобретенного в 2017-м. Группа управляет 12 фермами, более 100 тыс. га земли, а также мясокомбинатом производительностью до 150 т мясной продукции в день или до 40 тыс. т в год. Компания производит мраморную говядину из абердин-ангусской породы (ТМ «Праймбиф») и говядину от скота мясных и мясо-молочных пород (ТМ «Заречное»). В прошлом году «Заречное» выпустило 10,3 тыс. т мяса.



В январе 2017 года комплекс по откорму молодняка молочных пород запустил и крупнейший российский производитель мраморной говядины, «Мираторг». По данным холдинга, в начале сентября на ферме в Курской области содержалось 20,6 тыс. бычков, поступивших из 22 регионов страны, в этом году предприятие планирует произвести 7,8 тыс. т розовой телятины. На проект по откорму молочных бычков «Мираторгу» была предоставлена субсидия в 708 млн руб. по возмещению части капитальных затрат. Откормом шлейфа молочного стада также занялся крупный производитель свинины и молока «АгроПромкомплектация». На первом этапе проект в Тверской области будет рассчитан на единовременное содержание 250 животных голштино-фризской породы, в дальнейшем возможно расширение до 1 тыс. голов. Как говорил «Агроинвестору» руководитель департамента молочного и мясного животноводства группы Александр Сайков, развитие мясного направления для холдинга — это возможность диверсифицировать производство, расширить ассортимент продукции, обеспечить потребителей качественной говядиной, а мясоперерабатывающие заводы группы — собственным сырьем.



По подсчетам Минсельхоза, от молочного скота ежегодно рождаются 2,5 млн телят, из них половина — это бычки. До 650 тыс. из них вырезаются производителями в суточном возрасте, в результате чего каждый год в стране «теряется» от 480 тыс. т до 700 тыс. т говядины. Откорм молочных бычков однозначно может повысить рентабельность в молочном животноводстве и способствовать получению дополнительной прибыли, уверен исполнительный директор «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев. С другой стороны, откорм молочных животных для производства телятины с точки зрения капиталовложений более затратен, чем стандартная технология откорма молочного стада. В первую очередь это связано с необходимостью закупки специализированного оборудования, инвестиции в которое могут составлять до 40% сметной стоимости проекта. «С другой стороны, это направление подлежит государственному субсидированию, что частично нивелирует затраты», — говорил «Агроинвестору» Корнеев.

