 «Агрокомплекс» им. Ткачева поставит субпродукты во Вьетнам — Агроинвестор
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Компании
«Агрокомплекс» им. Ткачева поставит субпродукты во Вьетнам
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
26 сентября 2018
На первом этапе объем экспорта составит 40 тонн в месяц
В этом году Вьетнам является вторым покупателем российских продуктов из птицы
Фото: Ю. Эйвазова

«Агрокомплекс» им. Н. Ткачева начинает экспортные поставки куриной продукции во Вьетнам. Об этом сообщил РБК начальник отдела пограничного ветеринарного контроля управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Адыгее Мурад Мурадян. По его словам, агрохолдинг станет поставщиком ООО «Злаковек-Юг», осуществляющего деятельность по хранению и реализации продукции, подконтрольной госветнадзору.

«У компании имеется контракт с контрагентом, находящимся во Вьетнаме, — рассказал Мурадян. — С целью соблюдения требований вьетнамской стороны и было проведено обследование В настоящее время «Злаковек-Юг» успешно прошло все необходимые процедуры». О проверке «Злаковек-Юга» управление Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Адыгее сообщало 11 сентября. «В результате анализа данных Россельхознадзором, внесенных в ФГИС «Цербер», предприятию разрешен экспорт субпродуктов птичьих во Вьетнам», — говорилось в сообщении ведомства.

«Агрокомплекс», в свою очередь, выбран в качестве поставщика, так как продукция холдинга прошла аттестацию на соответствие условий для экспортных поставок во Вьетнам, указал Мурадян. О том, что «Агрокомплекс» намерен поставлять птицу и свинину в азиатские страны, сообщалось еще в конце 2016 года. Тогда на сайте по подбору персонала появилось объявление о поиске холдингом специалиста по сертификации, ответственного за аккредитацию продукции предприятия в Европе и Азии. После этого гендиректор агрокомплекса Евгений Хворостина подтвердил «Коммерсанту», что компания рассматривает «все возможности расширения сбыта», в том числе экспорт в Европу и Азию. По его словам, на эти рынки может начать поставляться вся линейка продуктов производителя.

Согласно данным kartoteka.ru, ООО «Злаковек-Юг» зарегистрировано в Краснодаре в октябре 2017 года. Основной вид деятельности — оптовая торговля пищевыми маслами и жирами. Единственным владельцем компании является ее гендиректор Талина Демченко. Она сообщила РБК, что на первоначальном этапе объем поставок «Агрокомплекса» во Вьетнам составит 40 т в месяц. Кроме того, отгружать продукцию в эту азиатскую страну будет торговая компания «Ресурс-Юг», объем его поставок — 120 т/месяц. «В настоящее время мы ищем еще партнеров и поставщиков, которые имеют вьетнамский экспортный номер. Их на самом деле не так много. В совокупности от всех партнеров мы рассчитываем на поставки в объеме 300 т в месяц», — рассказала Демченко.

С начала года по 16 сентября Россия поставила за рубеж 154,6 тыс. т мяса, из них более 60% — 97,5 тыс. т — пришлось на птицу, следует из публикуемых Минсельхозом оперативных данных ФТС. По сравнению с аналогичным периодом 2017-го отгрузки мяса птицы за рубеж увеличились на 23,1 тыс. т или на 31%. По итогам января-июня этого года крупнейшим покупателем российского мяса птицы стала Украина с долей 29% в стоимостном выражении, на втором месте Вьетнам (25%), на третьем Казахстан (17%).

Несмотря на то, что Вьетнам входит в топ-3 покупателей, в данный момент Россия занимает только 9% вьетнамского импорта в соответствующей категории, отмечает руководитель проектов практики АПК «НЭО Центра» Максим Никиточкин. «Объем импорта мяса кур во Вьетнам — $358 млн, то есть существует достаточный потенциал для наращивания российского экспорта в эту страну», — сказал «Агроинвестору» Никиточкин. В то же время в целом роль мяса птицы в работе по увеличению агроэкспорта до $45 млрд к 2024 году относительно невелика, полагает эксперт. «За последние годы поставки российского мяса птицы выросли с $60 до $167 млн, что произошло в первую очередь благодаря выходу на рынки Вьетнама и Украины. Если удастся повторить подобный успех в нескольких других странах, то прирост экспорта мяса кур может составить 100-$300 млн, что является совсем небольшой частью целевого прироста экспорта ($25 млрд)», — подсчитал Никиточкин. По итогам 2017 года из России было экспортировано агропродукции на $20,7 млрд.

«Агрокомплекс» им. Н. Ткачева принадлежит семье министра сельского хозяйства Александра Ткачева и занимает 10-е место в составленном «Агроинвестором» рейтинге крупнейших российских производителей мяса. В 2017-м, по данным Росптицесоюза, «Агрокомплекс» стал шестым производителем мяса бройлера в стране (278 тыс. т в живом весе). Кроме птицеводства компания занимается растениеводством, мясным и молочным скотоводством, переработкой продукции и продажей через собственную торговую сеть. Выручка компании по итогам 2017 года составила 46,7 млрд руб., чистый убыток — 2,1 млрд руб. До 90% всей выручки приходится на Краснодарский край.


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