 Миллиарды на сахар — Агроинвестор
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Компании
Миллиарды на сахар
Татьяна Кулистикова
Агроинвестор
29 сентября 2018
Чему холдинг «Агросила» учится у американцев, как решает экологические проблемы и почему мечтает хранить сахар без тары
В этом сезоне «Заинский сахар» планирует переработать 1,1 млн т сахарной свеклы
Фото: Т. Кулистикова

Холдинг «Агросила» (Татарстан), один из крупнейших сельхозпроизводителей Приволжья, с 2014 года вложил в модернизацию своего сахарного завода «Заинский сахар» 2 млрд руб. В следующие пять лет планируется инвестировать столько же.

Завод был запущен в 1966 году, тогда его мощность составляла 1,5 тыс. т сахарной свеклы в сутки, сейчас она достигает 8 тыс. т, из которых вырабатывается 1,3 тыс. т сахара, по этому показателю он входит в топ-5 российских сахарных заводов, рассказывает гендиректор предприятия Антон Трошин. В этом сезоне планируется переработать 1,1 млн т сахарной свеклы и выпустить 154 тыс. т сахара, 46 тыс. т мелассы и 36 тыс. т гранулированного жома. 10-тилетний план развития завода предполагает увеличение мощности переработки до 9 тыс. т свеклы в день. Завод начал сезон переработки в конце августа и планирует завершить его в конце января 2019 года.

Вложения в американскую технологию и улучшение экологии

Всю свеклу для переработки поставляют агрофирмы холдинга, у сторонних хозяйств сырье не закупается. С 2015 года «Агросила» первой в России начала внедрять полный цикл американской технологии Amity в производстве и хранении сахарной свеклы и последовательно увеличивает посевные площади по ней. Если в 2016 году было засеяно 2,2 тыс. га, то в этом — около 8 тыс. га (плюс 20 тыс. га было засеяно по классической). Отличие американской технологии от классической в увеличенном с 45 см до 56 см междурядье, кроме того, уборка проводится раздельным способом. Это позволяет получить более чистые и менее травмированные корнеплоды, которые затем закладываются на хранение в вентилируемые кагаты.

Раньше площадь кагатного поля завода составляла 15 га, оно было рассчитано на 200 тыс. т свеклы, сейчас его расширили до 17 га и на хранение можно заложить 300 тыс. т, в том числе 140 тыс. т — под систему активной вентиляции, говорит заместитель гендиректора по сырьевой подготовке «Заинского сахара» Александр Цветков. Остальной объем используется для оборотной работы завода. «У американцев кагаты больше и раза в два шире, поскольку у них нет водных каналов-транспортеров как у нас, зато у нас в этом плане больше маневренности, — сравнивает он. — В США свеклу хранят дольше, используя систему глубокой заморозки, заводы перерабатывают ее по 250 дней в году. Нам в этом направлении еще предстоит работать, при стандартном цикле в 100 дней наше предприятие действует до 145 дней». При этом благодаря вентилированию свеклу в кагатах удается хранить до 120 дней, тогда как раньше она лежала максимум месяца полтора. К тому же эта технология позволяет снизить потери сахаристости до 0,011% в день, тогда как традиционно при хранении они составляют 0,021% в день.

Компания вложила 200 млн руб. в создание радиального отстойника
Фото: Т. Кулистикова

Также «Агросила» вложила 200 млн руб. в создание радиального отстойника, он строился два года и был запущен в прошлом году. «Мы ежегодно инвестируем в развитие предприятия 300-500 млн руб., в том числе половина средств идет на решение экологических вопросов, — отмечает Антон Трошин. — Отстойник позволяет очищать транспортерно-моечную воду от грязи, благодаря ему мы на 30% снизили объем воды, откачиваемой на поля фильтрации. Не каждый сахарный завод может себе позволить реализовать такой проект». Комплекс представляет собой огромную бочку, где отстаивается вода после транспортировки и мойки свеклы, грязь оседает внизу и специальными щетками собирается в желоба. Затем эта сильно грязная вода откачивается на поля фильтрации, а чистая опять идет на предприятие. Если раньше на поля фильтрации поступало до 7 тыс. м³ грязной воды в сутки, то теперь в пределах 2 тыс. м³, сравнивает Трошин.

Сейчас холдинг разрабатывает проект извлечения из транспортерно-моечной воды земляного шлама, который концентрируется в радиальном отстойнике. «Мы хотим фильтровать эту воду, извлекать всю грязь и смешивать ее с дефекатом — получится отличный гумус, который будут забирать наши же агрофирмы», — делится планами топ-менеджер.

Также компания создала пруд-охладитель на 15 тыс. м³, где вода, которая использовалась для технологических нужд и диффузных аппаратов, остывает и также возвращается на производство. Раньше использованная вода сбрасывалась в реку, что вызывало претензии со стороны экологов, говорит Трошин. Кроме решения экологической проблемы проект позволяет экономить воду и электроэнергию, поскольку не нужно постоянно подкачивать воду из реки — завод набирает необходимый объем и использует его по кругу, добавляя по необходимости.   

Сахар стал белее

Благодаря сделанным инвестициям, с этого года завод может выпускать сахар категории ТС1, тогда как ранее производился ТС2. Сахар категории ТС1 могут выпускать менее половины российских заводов, что связано с состоянием их оборудования и уровнем технологий, прокомментировал «Агроинвестору» ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов. Существенную модернизацию с 2010-х годов провели примерно на трети предприятий отрасли. ТС1 отличается от сахара категории ТС2 показателем цветности — ICUMSA. Чем меньше цифра, тем сахар белее. Так, у ТС2 ICUMSA 104, у ТС1 — 60, у категории «экстра» - 45. Последний у нас в стране могут делать единичные предприятия, тогда как в Европе сахар с ICUMSA 45 обычный, и есть еще белее, «рафинированный», — с ICUMSA 22,5, рассказывает Иванов. Однако если менеджмент направлен на увеличение выхода сахара, то завод будет производить ТС2 с серо-желтым оттенком, поскольку при выпуске продукции более высоких кондиций увеличиваются потери, больше сахара уходит в мелассу, выше расходы, поясняет эксперт.

При этом для России характерна проблема повышенного содержания в сахаре ТС2 солей кальция и других веществ, что вызывает проблемы у продвинутых индустриальных потребителей. Поскольку у них высокие требования к сырью, особенно у международных компаний, многие сахарные заводы и начали модернизироваться, чтобы удовлетворять их спрос. «Производство сахара ТС1 и «экстра» связано с дополнительными затратами и более низким выходом продукции. Рынок сахара «экстра» не гигантский — пока это чуть более 0,5 млн т, но он развивается, потребности потребителей растут и в условиях ужесточения конкуренции способность производить сахар высоких кондиций — это одно из существенных преимуществ», — считает Иванов.

«Заинский сахар» может фасовать продукцию в мешки по 50 кг, 25 кг, 10 кг, 5 кг, 1 кг, а также выпускает прессованный сахар в пачках по 1 кг и 0,5 кг, перечисляет Трошин. Причем мешки компания начала шить самостоятельно — это позволяет не только гарантировать их качество и не зависеть от сторонних поставщиков, но и обеспечить работой сотрудников завода на тот период, когда он не работает. «Агросила», по ее данным, занимает 51% рынка сахара в Татарстане, а также поставляет его в другие регионы, в частности, на Урал и в Сибирь. Наладить продажи в Центр и Юг сложнее — там много игроков, поэтому высокая конкуренция. Также компания экспортирует сахар в Казахстан и ведет переговоры по выходу на другие зарубежные рынки. «Сахар ТС1 белее и дороже, с ним хочется выйти куда-то еще», — отмечает Трошин.

Всю свеклу для переработки поставляют агрофирмы холдинга
Фото: Т. Кулистикова

Продажи жома дают 20% выручки

Также прорабатывается вопрос экспорта мелассы. Сейчас ее потребителями являются агрофирмы холдинга, которые занимаются молочным животноводством, также ее покупают производители дрожжей. Планов по дешугаризации мелассы у предприятия нет: проект соблазнительный, но дорогой — около 5 млрд руб., оценивает Трошин. «В России всего два завода из 75 позволили себе эти проекты, — уточняет он. — К тому же у нас нет такого объема патоки, чтобы эффективно загрузить подобное производство, даже если мы соберем ее со всех заводов Татарстана». Первым в России проект по дешугаризации мелассы реализовал лидер рынка сахара — «Продимекс», в начале 2016 года станцию по дешугаризации на своем Знаменском заводе запустила группа «Русагро». В начале этого года она же объявила о планах создать еще одну на Чернянском заводе, инвестиции оценивались в 5,7 млрд руб.

А вот гранулированный свекловичный жом «Агросила» уже экспортирует как в ближнее, так и дальнее зарубежье: в Марокко, Латвию, Литву. В прошлом сезоне его поставки превысили 124 млн руб. По мере роста мощностей завода и объема выпуска сахара также увеличивался выход побочной продукции. «В начале 2000-х жомовая яма у нас вмещала 1,5 тыс. т, тогда как объем переработки свеклы составлял 4-5 тыс. т. Часть жома шла на корм скоту, но большая часть оставалась. Девать его было некуда, им были заполнены все ближайшие овраги, поэтому в районе складывалась плохая экологическая ситуация, были штрафы, суды, претензии, — вспоминает Трошин. — Поэтому был принято решение построить жомосушильный комплекс. Он был запущен в 2008 году и то, что раньше было отходом, стало доходом». По его словам, сейчас на долю жома приходится около 20% выручки завода, по итогам прошлого года она превысила 5 млрд руб.

Компания регулярно добавляет новые более мощные жомовые прессы, поставила грануляторы (сейчас их пять), также построила второй склад на 27 тыс. т единовременного хранения, вложив 200 млн руб. В прошлом году было выпущено 60 тыс. т гранулированного жома. Сейчас холдинг продает его по 10 тыс. руб./т, уточняет Трошин.

Кроме того, в этом году «Агросила» запустила проект по штрихкодированию мешков с сахаром. Система значительно упрощает контроль и учет складских запасов и этапа реализации продукции. Каждый код интегрирован со счетчиками и системой учета предприятия, это позволяет в режиме реального времени знать, сколько мешков выпустили, сколько находится на складе, сколько отгружено, сколько пропало. «Ни на одном сахарном заводе в России этого нет, — утверждает Трошин. — Когда руководство холдинга поставило нам эту задачу, мы обратились в Союзроссахар с просьбой подсказать, у кого можно посмотреть, как работает такая система. Нам ответили, что подобный учет в отрасли не используется из-за большой трудоемкости. Здесь действительно много подводных камней, но мы смогли их обойти».

Цены на сахар в сентябре начали расти
Фото: Т. Кулистикова

Надежды на рост цен

Если бы компания располагала неограниченным объемом средств, но при этом могла вложить их только в один проект, то, по словам Антона Трошина, он бы выбрал строительство силоса для бестарного хранения сахара. «Рано или поздно мы его построим, но пока это роскошь», — говорит он, оценивая инвестиции в 800 млн руб. для 60 тыс. т хранения. Склад предприятия может вмещать 88 тыс. т сахара в мешках и этого недостаточно, кроме того, есть проблемы с грузчиками. Наличие силоса позволило бы подстраиваться под рынок и реализовывать продукцию по более выгодным ценам, добавляет топ-менеджер.

Сейчас в России есть около 10 силосов для хранения сахара, построенных еще в советский период, и несколько — в постсоветский. Так, например, современный силос есть на «Добринском сахарном заводе» «Сюкдена» и «Елецком» группы «Трио» (оба находятся в Липецкой области). «Самые продвинутые заводы в большинстве стран мира давно переходят на хранение сахара в силосах, — говорит Евгений Иванов. — Так предприятие может предложить покупателю сахар в любой упаковке и бестарно. В России отгружать сахар без тары могут два-три завода, пять-шесть могут делать бигбэги. Есть запросы на экспортный мешок, который тяжелее нашего (160 г, а не 80-120 г), на различную розничную фасовку — когда у тебя есть силос, ты почти ничем не ограничен и можешь поставлять товар в любой сегмент рынка, в том числе премиальный». Однако инвестиции в возведение силоса могут быть значительными, особенно если проект реализуется на заемные средства, добавляет эксперт.

Маржинальность сахарного бизнеса и возможности для инвестирования зависят от рыночной конъюнктуры. Когда в прошлом году на фоне перепроизводства цена на сахар упала с 45 руб./кг до 22 руб./кг, это было катастрофой, отмечает Трошин. «Нам было проще только из-за того, что мы входим в крупный холдинг, если бы были независимым заводом, то было бы очень тяжело, — думает он. — Многие игроки были вынуждены продавать сахар дешевле себестоимости, поскольку его некуда было девать, кроме того, нужно расплачиваться по кредитам».

В этом году, хотя производители сахарной свеклы не послушали рекомендаций и почти не сократили посевы агрокультуры, свои коррективы внесла погода — в ряде регионов, прежде всего на юге, урожай из-за засухи будет ниже прошлогоднего. Из-за этого Союзроссахар ранее уже снизил прогноз производства сахара с 6,2 млн т до 6 млн т. Цены на сахар в сентябре начали расти — в середине последней декады месяца «Агросила» продавала его по 34 тыс. руб./т при себестоимости в 23 тыс. руб./т. «Мы прогнозируем дальнейшее повышение цен, что хорошо для производителей. Если цены останутся на нынешнем уровне — это тоже неплохо», — говорит Трошин.

Однако Евгений Иванов из ИКАР настроен менее оптимистично. Рынок сахара — типичный сырьевой, с высочайшей волатильностью: за полгода цены могут измениться вдвое в любую сторону, напоминает он. «Если говорить о долгосрочных трендах, то долларовые цены в России и в мире находятся на минимальном уровне за 10 лет, — отмечает эксперт. — Мировые цены продолжают движение вниз. Российские цены в рублях в сентябре неожиданно начали динамично расти: сказались девальвационные настроения и плохие новости по погоде на Юге, где из-за засухи урожайность сахарной свеклы оказалась на 28% ниже, чем в прошлом году». Однако в последние дни сентября рынок проходил точку разворота, и скорее всего, цены в ближайшие недели откорректируются вниз.

«Перестарались в росте — цены не очень своевременно и слишком сильно увеличились, поэтому  продажи остановились», — комментирует Иванов. По его словам, если мировые цены продолжат снижаться, резких колебаний курса рубля не будет, а урожай сахарной свеклы окажется лучше, чем прогнозируется, то цены на внутреннем рынке в ближайшие месяцы возобновят снижение. Если сравнивать средние цены за весь сезон (с августа по июль) в 2018/19-м, то они могут оказаться на уровне и даже ниже, чем в 2017/18-м. «Внутреннее производство сахара будет более чем достаточным, с учетом небольшого импорта и накопленных в течение трех последних сезонов запасов, никаких проблем с обеспечением рынка не возникнет, и излишки все равно нужно будет экспортировать, — продолжает Иванов. — Но по текущим ценам существенного экспорта не будет, только незначительные поставки в Казахстан». Фундаментально рынок, скорее, будет двигаться вниз, чем вверх, но прогнозировать достаточно сложно, потому что есть много различных факторов, добавляет он.

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