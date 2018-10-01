«Черкизово» покупает 75% мясокомбината в Северо-Западном округе

Группа «Черкизово», крупнейший в России производитель мяса, согласно рейтингу «Агроинвестора», сообщает, что намерена купить 75% петербургского холдинга «Самсон — продукты питания» (СПП). Сумма сделки не раскрывается. Речь идет о стратегическом партнерстве, уточняют стороны. После того, как сделку одобрит ФАС, СПП продолжит самостоятельно осуществлять операционную деятельность. Менеджмент компании не меняется.



По данным kartoteka.ru, 99,99% АО «Самсон — продукты питания» принадлежит Montego Bay Ventures Ltd. (Виргинские британские острова). СПП зарегистрировано в 2013 году в Санкт-Петербурге, уставной капитал составляет около 168,3 млн руб. Основной вид деятельности компании — производство охлажденного мяса. Правопредшественником СПП была «Северо-Западная мясная компания». СПП владеет 100% компаний «Свежий продукт», «М-Комплекс» и «Мясокомбинат Всеволжский». В 2017 году выручка группы превысила 3,9 млрд руб., по итогам первого полугодия 2018-го — 2,3 млрд руб. Объем продаж в физическом выражении в прошлом году достиг почти 17,6 тыс. т.



Сейчас предприятие производит фарши, бифштексы, фрикадельки, шницели из охлажденного мяса под брендом «Самсон». По собственной оценке, группа занимает 41% в сегменте «фарши и продукты мясопереработки» в розничных сетях Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Ранее под маркой «Самсон» выпускал продукцию одноименный мясокомбинат, который был вторым по величине предприятием отрасли в СССР. Кроме полуфабрикатов в его линейке были колбасные изделия, мясные консервы и др. В 2000 году комбинат был признан банкротом.



Более 90% продаж СПП приходится на рынок Санкт-Петербурга и СЗФО. Сделка позволит компании расширить географию сбыта, а также получить доступ к сырьевой базе и профессиональной экспертизе крупнейшего в России производителя мяса. «Черкизово» благодаря этому партнерству рассчитывает усилить свои позиции в Санкт-Петербурге и Северо-Западном округе. Сейчас, по ее оценке, на долю марки «Петелинка» приходится 29% продаж брендированного мяса бройлера в крупнейших розничных сетях СЗФО. Бренд «Пава-пава» занимает 53% продаж в сегменте мяса индейки, бренд «Черкизово»- 8% рынка брендированной свинины. При этом со своей продукцией холдинг вышел в округ лишь в 2017 году, говорится в его сообщении.



«Данная сделка отвечает стратегии развития группы, — отмечает гендиректор «Черкизово» Сергей Михайлов. — Все составляющие бренда «Самсон» - натуральность, свежесть, ориентация на здоровое питание — полностью соответствуют ценностям «Черкизово». Кроме того, сделка позволит расширить портфель брендированной продукции с высокой добавленной стоимостью». Ранее холдинг сообщал, что к 2020 году планирует увеличить долю такой продукции (разделанное мясо в потребительской упаковке, котлеты, фрикадельки, шашлыки, маринованные продукты для запекания и проч.) в структуре выручки с 60% до 80%. «Мы давно стали национальным чемпионом в производстве мяса. Теперь мы будем увеличивать количество «нишевых» высокомаржинальных сегментов», — говорил Михайлов «Агроинвестору».



«Консервативная оценка стоимости «Самсона» без погашения долгов составляет около 0,5-0,8 млрд руб.», — отмечает аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. При этом он обращает внимание на чрезмерную долговую нагрузку самого «Черкизово»: чистый долг составляет 51 млрд руб. при годовой EBITDA всего 14 млрд руб. «Вряд ли активные M&A будут способствовать снижению рисков бизнеса», — комментирует он. Тем не менее, Нигматуллин считает, что структура сделки выглядит логично — приобретаются не только производственные мощности, но и бренд, имеющий долю рынка.



Руководитель проектов практики АПК «НЭО Центра» Екатерина Михалева оценивает 75% пакета акций «Самсона» на уровне 200-250 млн руб. с учетом долговой нагрузки компании. «Для «Черкизово» это хороший шаг для расширения сбыта сырья — охлажденного мяса, с сохранением бизнеса «Самсона». Последнему партнерство с «Черкизово» позволит увеличить представленность своих торговых марок не только в СЗФО, но и в других регионах», — говорит она



Группа «Черкизово» - крупнейший в России производитель мясной продукции. В состав холдинга входит восемь птицеводческих комплексов полного цикла, 16 свинокомплексов, шесть мясоперерабатывающих предприятий, а также восемь комбикормовых заводов и более 287 тыс. га сельхозземель. Консолидированная выручка компании по итогам 2017 года составила 90,5 млрд руб.





