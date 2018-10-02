Лидер мясного рынка арендует часть активов «Белой птицы»

«Черкизово», крупнейший в России производитель мяса, может взять в аренду часть площадок «Белой птицы» бывшего совладельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева. Об этом сообщил «Коммерсанту» источник, знакомый с ходом переговоров, и подтвердил «Агроинвестору» источник на рынке. По их словам, речь идет о белгородском цехе «Белой птицы», выпускающем полуфабрикаты для сетей быстрого питания мощностью 20 тыс. т продукции в год. В основном она поставляется в сеть питания KFC. Кроме того, «Черкизово» планирует арендовать курскую птицефабрику «Белой птицы» годовой мощностью более 100 тыс. т мяса в год.



Группа «Черкизово» подтвердила ведение переговоров по аренде цеха в Белгороде под обслуживание сети быстрого питания KFC. «Поскольку мы сотрудничаем с KFC, аренда готового, налаженного под это производства, — логичное решение для группы», — сообщила «Агроинвестору» представитель компании. Информацию об аренде других площадок «Белой птицы», в том числе курской птицефабрики, она комментировать отказалась. Представители «Белой птицы» на запрос «Агроинвестора» не ответили.



«Белая птица» запустила мясоперерабатывающий цех по выпуску продукции для сегмента HoReCa в Белгороде весной 2017 года на базе бывшего убойного цеха. К концу прошлого года группа сообщала о выходе на проектную мощность в 100 т продукции в сутки. Инвестиции в проект оценивались в 700 млн руб. «Особенности этого завода в том, что птица подвергается более глубокой и тщательной переработке: разработаны специальные рецепты мариновки, учитываются особенности переработки полуфабрикатов для предприятий общественного питания», — сообщала тогда компания.



Ранее группа «Черкизово» рассматривала возможность приобретения активов «Белой птицы», оказавшейся в тяжелой финансовой ситуации после начала санации Промсвязьбанка 15 декабря 2017-го. Как рассказывал «Агроинвестору» источник, близкий к «Черкизово», компанию интересовали курские площадки «Белой птицы», однако в итоге сделка так и не была заключена. Также сообщалось, что активы «Белой птицы» изучали «Агрокомплекс» им. Н. Ткачева и «Русагро». Однако в интервью RNS в конце сентября гендиректор «Русагро» Максим Басов заявил, что переговоры с компанией не велись, «потому что не у кого покупать». «Компания банкрот. Акции ничего не стоят. Могут продать банки, но банки не продают пока, поэтому там нечего покупать», — пояснил топ-менеджер. Он также рассказал, что ситуация на площадках «Белой птицы» ухудшается, а ростовские активы вообще закрыты.



В начале августа председатель правления банка «Траст» Александр Соколов в интервью «Ведомостям» говорил, что «Белая птица» вместе с другими активами Промсвязьбанка передана на баланс Автовазбанка, который, в свою очередь, планируется присоединить к фонду плохих долгов. Позднее Автовазбанк объявил о намерении подать банкротные иски в отношении входящих в группу «Белая птица» компаний. 1 октября один из них — в отношении ООО «Белая птица-Ростов» - поступил в Арбитражный суд Ростовской области, следует из картотеки арбитражных дел. Также в отношении этой компании заявление о банкротстве в сентябре подала ФНС (сумма долга — 58 млн руб.). Банкротные заявления со стороны контрагентов поданы и в отношении ООО «Белая птица-Белгород» и ООО «Белая птица-Курск».



Основной вопрос захода «Черкизово» на площадки «Белой птицы» - юридическая сторона вопроса, отмечает исполнительный директор «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев. «В отношении компаний «Белой птицы» поданы множественные иски, в том числе банкротные, поэтому важно, чтобы в рамках судебного производства не была заблокирована деятельность арендованных активов, — прокомментировал он «Агроинвестору». — Что касается самих активов, то в белгородском цехе было хорошее производство для KFC: во-первых, это само по себе довольно доходное направление, а во-вторых, «Черкизово» также является крупным поставщиком для HoReCa и, конечно, имеет смысл взять этот актив, который уже одобрен со стороны KFC. Курские площадки «Белой птицы» также являются довольно современными и, хотя в этом году объемы их производства упали, они продолжают работать». При этом, по его словам, в данном случае аренда является правильным решением. «Это позволит «Черкизово» направить на предприятия своих специалистов, изучить ситуацию и разработать программу развития и при этом не нести лишних расходов. И самое главное, такое решение не приведет к остановке производств "Белой птицы"», — акцентировал эксперт, предположив, что в дальнейшем активы могут быть выкуплены.



В 2017 году «Белая птица» занимала четвертое место среди крупнейших производителей птицы по итогам прошлого года. По данным Росптицесоюза, она выпустила 302 тыс. т мяса бройлера в живом весе, что составляет 5% общероссийского производства в этом сегменте. Группа «Черкизово» в рейтинге Росптицесоюза заняла второе место после «Приосколья» с объемом выпуска 615 тыс. т в 2017-м (доля 11%). В состав «Черкизово» входит восемь птицеводческих комплексов полного цикла в Московской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Пензенской и Тульской областях. Консолидированная выручка «Черкизово» по итогам 2017 года составила 90,5 млрд руб., согласно собственным данным, сегмент «птицеводство» обеспечивает около половины выручки и половины всей прибыли группы.

