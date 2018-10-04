Россельхознадзор требует приостановки Петелинской птицефабрики

Россельхознадзор обратился в суд с требованием приостановить реализацию продукцию Петелинской птицефабрики, входящей в группу «Черкизово». Как говорится в сообщении ведомства, основанием послужило повторное выявление сальмонелл и листерий в частях тушек-бройлеров. Зараженная продукция была выявлена в одном из столичных магазинов сети «Авоська-Два».



В мае 2018 года Петелинская птицефабрика за аналогичное нарушение уже привлекалась к штрафу в размере 300 тыс. руб., напоминает надзорный орган. Кроме того, управлением по Костромской и Ивановской областях в продукции обнаруживались сальмонеллы, а управлением по Москве, Московской и Тульской областях — листерии и антибиотики («Энрофлоксацин»). 3 октября материалы дела, указывающие на повторные нарушения, переданы в суд. «Россельхознадзор ходатайствует о приостановлении деятельности предприятия на срок до 90 суток либо о наложении административного штрафа на юридическое лицо в размере от 700 тысяч до 1 млн руб.», — говорится в сообщении службы.



Группа «Черкизово» пока не получила официальных документов Россельхознадзора о передаче дела в судебные органы и протоколы исследований продукции, в свою очередь заявила пресс-служба компании. В то же время там отметили, что, согласно информации на сайте Россельхознадзора, отбор продукции производился в торговых точках. «Следовательно, необходимо принимать во внимание условия транспортировки и температурный режим хранения в рознице — от этих показателей напрямую зависит качество продукции. Без официальных протоколов исследований и актов отбора проб невозможно провести расследование и сделать выводы», — уверены в компании. Там также добавили, что 3 октября группа провела дополнительные исследования продукции Петелинской птицефабрики и никаких нарушений специалисты не выявили.



Петелинская птицефабрика расположена в Московской области, ассортимент включает 40 наименований: тушку, разделку частей, субпродукты, фарш и шашлык в маринаде (ТМ «Петелинка»). Всего в «Черкизово» входят восемь птицеводческих производственных кластеров полного цикла, «Петелинка» является самым продаваемым брендом. Как следует из годовых отчетов «Черкизово», в 2016-м под брендом «Петелинка» было реализовано 55 тыс. т мяса птицы, выручка составила 8,7 млрд руб. В прошлом году продажи продукции под ТМ «Петелинка» выросли на 25%.



В прошлом году сальмонелла обнаруживалась в замороженных куриных окорочках торговой марки «Куриное царство» (другая бренд «Черкизово»), продаваемых в одном из магазинов в городе Омске. Тогда Арбитражный суд Омской области признал виновной в ненадлежащем хранении «Метро Кэш энд Керри», где была приобретена продукция, и решением от 16 мая 2017 года на торговую сеть был наложен штраф в 150 тыс. руб. Однако в августе апелляционная инстанция и это решение отменила, признав виновность «Метро Кэш энд Керри» недоказанной. В декабре 2017-го кассационная инстанция подтвердила это решение.



«Черкизово» является крупнейшим производителем мяса в России и ведущим производителем комбикормов, следует из составленных «Агроинвестором» рейтингов. Согласно оценке Росптицесоюза, группа является вторым производителем мяса бройлеров в России с долей рынка 11%. Консолидированная выручка компании по итогам 2017 года составила 90,5 млрд руб. Согласно собственным данным, сегмент «птицеводство» обеспечивает около половины выручки и половины всей прибыли группы.

