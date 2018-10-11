 «Белая дача» построит еще 7 гектаров теплиц — Агроинвестор
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Компании
«Белая дача» построит еще 7 гектаров теплиц
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
11 октября 2018
Инвестиции в проект составят 1,4 млрд рублей
Первая очередь «Долины солнца» была открыта в ноябре 2017 года
Фото: А. Гордеев

Группа «Белая дача» вложит 1,4 млрд руб. в строительство второй очереди тепличного комплекса в Ставропольском крае. Соответствующее соглашение подписали губернатор края Владимир Владимиров и гендиректор компании Антон Семенов на выставке «Золотая осень — 2018». Как сообщает пресс-служба правительства региона, площадь проекта «Долина солнца-2» составит 7,2 га.

С вводом второй очереди общая площадь теплиц достигнет 15 га. Планируется, что объем производства составит до 500 т салатов и 4,5 тыс. т томатов в год. Как рассказал Семенов, проект готов к реализации. «Надеюсь, что мы сможем построить его достаточно оперативно, чтобы к 2020 году иметь свой надежный круглогодичный источник качественного и вкусного продукта», — отметил он.

Представитель «Белой дачи» уточнила «Агроинвестору», что компания надеется приступить к началу строительства до конца года. «Вторая очередь предполагает расширение только томатного отделения тепличного комбината. С вводом новых мощностей сбор томата увеличится на 3 тыс. т в год», — рассказала она. Вся выращенная в регионе продукция будет поступать на перерабатывающие заводы «Белой дачи» в Подмосковье и Татарстане, сообщает компания.

В ноябре 2017 года «Белая дача» открыла первую очередь тепличного комплекса «Долина солнца» под Кисловодском, вложив около 2,5 млрд руб. Площадь теплиц составляет 7,5 га, в том числе 3 га занимает салатный комплекс и 3 га — томатный комплекс. В августе 2017-го комиссия Минсельхоза рекомендовала проект «Белой дачи» к возмещению части капитальных затрат, сумма компенсации — 308 млн руб. Объем выращиваемой продукции составит 500 т мини-салатов и 1,5 тыс. т томатов в год. Тогда заявлялось, что вторая очередь проекта может быть введена в эксплуатацию в 2019 году. По данным компании, локализация круглогодичного производства сырья на юге страны позволит «Белой даче» практически полностью закрыть потребность в импорте продукции.

Накануне на открытии «Золотой осени» премьер-министр Дмитрий Медведев назвал производство овощей и фруктов «одним из самых перспективных направлений» на сегодняшний день. «Нужно увеличивать производство тех продуктов, которые мы пока вынуждены импортировать — хотя у нас достаточно возможностей для того, чтобы наращивать их объемы, выращивать все соответствующие виды продукции своими силами», — сообщил Медведев. Согласно Росстату, в прошлом году сельхозорганизации собрали 922 тыс. т тепличных овощей, с учетом КФХ урожай был на уровне 975 тыс. т. По данным Минсельхоза на 9 октября, валовой сбор овощей в защищенном грунте составил 767 тыс. т, что на 26% больше аналогичного периода 2017-го. В том числе урожай огурцов вырос на 17% до 477 тыс. т, томатов — на 46% до 278 тыс. т, прочих овощей — на 22% до 12 тыс. т.

Холдинг «Белая дача» ведет свою историю с 1918 года. У компании есть завод по переработке салатной продукции «Котельники» в Подмосковье объемом производства 30 тыс. т готовой продукции в год и «Алабуга» в Татарстане мощностью 14 тыс. т в год. В апреле 2018-го в ОЭЗ «Липецк» был открыт крупнейший в России картофелеперерабатывающий завод, построенный группой компаний «Белая дача» совместно с американо-голландской Lamb Weston/Meijer. Объем инвестиций в проект составил 8,7 млрд руб. Плановая мощность первой очереди — 100 тыс. т картофеля фри и долек в год при объеме переработки около 200 тыс. т сырья.

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