«Черкизово» покупает у «Приосколья» еще одно предприятие

Группа «Черкизово», крупнейший производитель мяса в России, намерена приобрести у холдинга «Приосколье» производственные площадки в Белгородской области по выпуску инкубационного яйца. Как сообщила ФАС, ООО «Бройлер Инвест», дочерняя компания «Черкизово», подала ходатайство о приобретении в собственность основных производственных средств ЗАО «Краснояружский бройлер». Стоимость сделки может составить 560 млн руб.



По данным kartoteka.ru, «Краснояружский бройлер» основан в 2002 году, основной вид деятельности — производство яиц сельскохозяйственной птицы. Предприятие входит в «Приосколье» Геннадия Бобрицкого и управляет репродукторами первого порядка в Белгородской области. Приобретаемые площадки рассчитаны на содержание около 500 тыс. птиц, мощность комплекса составляет до 80 млн инкубационных яиц в год, рассказала «Агроинвестору» представитель «Черкизово», уточнив, что компания планирует купить несколько производственных площадок.



«Это позволит группе увеличить объемы производства инкубационных яиц для собственных нужд», — добавила представитель «Черкизово». По данным «Ведомостей», с новым приобретением компания увеличит производство яйца на 30% примерно до 300 млн шт. Это позволит полностью покрыть собственные потребности в инкубационном яйце, часть из них компания готова продавать и другим участникам рынка. Представитель «Приосколья» на вопросы «Агроинвестора» не ответил.



Сумма планируемой сделки не раскрывается. Директор департамента оценки и консультационных услуг Swiss Appraisal Алексей Сергеев оценивает стоимость «Краснояружского бройлера» в 560 млн руб. Ранее группа «Черкизово» договорилась о покупке у «Приосколья» другого актива — АО «Алтайский бройлер», одного из крупнейших игроков птицеводческого рынка Сибири. О готовящейся сделке группа объявила в июле. Приобретение «Алтайского бройлера» позволит «Черкизово» выйти на рынок Сибирского региона, а также увеличить долю среди отечественных производителей на рынке птицы до 12%, сообщала компания. В 2017 году «Алтайский бройлер» произвел около 67 тыс. т мяса птицы в живом весе. В структуру птицефабрики входит инкубаторий мощностью 48 млн яиц в год, а также комбикормовый завод, четыре площадки откорма и завод по убою и переработке мяса птицы.



Информация о том, что «Приосколье» готово рассматривать предложения о покупке их птицеводческих активов, циркулирует на рынке уже не один год, напоминает исполнительный директор «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев. «Но вполне возможно, что после закрытия сделки «Краснояружский бройлер» будет продолжать какое-то время работать в том числе в интересах предыдущего собственника и часть яйца будет идти на производство птицы «Приосколья». Такая практика вполне распространена», — рассказал «Агроинвестору» Корнеев.



Что касается «Черкизово», то сделка, очевидно, рассчитана в первую очередь на будущее расширение производства птицы, полагает эксперт. Как следует из отчетности компании, по состоянию на конец 2017 года обеспеченность собственным инкубационным яйцом птицеводческих предприятий группы составляла 95%. «Для крупных производителей все же оптимальный вариант, когда есть небольшой дефицит инкубационного яйца, — поясняет Корнеев. — В случае необходимости докупить яйцо на рынке нетрудно, однако при переизбытке обеспечить его стабильную реализацию крайне сложно».



По итогам 2017 года группа «Черкизово», принадлежащая семье Игоря Бабаева, заняла первое место в рейтинге крупнейших производителей мяса, составляемом «Агроинвестором». В прошлом году компания также вышла на первое место среди российских производителей мяса птицы, потеснив «Приосколье» Геннадия Бобрицкого, следует из рейтинга Росптицесоюза. За год «Черкизово» произвела 615 тыс. т мяса бройлеров в живом весе и 38 тыс. т индейки. При этом «Приосколье» является лидером среди российских производителей мяса бройлера: по данным Росптицесоюза, в 2017-м предприятия холдинга выпустили 642 тыс. т, что составляет 12% от общероссийского объема. «Черкизово» с долей рынка в 11% в рейтинге бройлерных предприятий занимало второе место.

