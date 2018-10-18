Тепличный комплекс из топ-10 выставлен на продажу

Группа «Авилон» Александра Варшавского ищет покупателя на тепличный комплекс «Агро-Инвест», рассказали «Коммерсанту» два топ-менеджера крупных профильных агрохолдингов. По их данным, предложения от «ВТБ Капитала», нанятого для ведения сделки, получили несколько участников рынка.



«Агро-Инвест» управляет теплицами общей площадью 80 га в Калужской области, комплекс входит в топ-10 крупнейших российских предприятий по мощности производства овощей закрытого грунта. Первые 20 га теплиц были введены в эксплуатацию в 2014 году, в 2016-м площадь увеличилась до 43 га, в 2017-м — до 68 га, в 2018-м — до 80 га. В следующем году планируется расширение до 130 га, говорится на сайте компании. Комплекс специализируется на выращивании томатов, согласно собственным данным, ежегодный объем производства превышает 35 тыс. т овощей, которые реализуются под брендом «Мое лето». В 2017-м 80% продаж приходилось на сетевую розницу, 20% — на оптовый сегмент. Продукция компании представлена в сетях «Перекресток», «Дикси», «Азбука вкуса», «Лента», Metro и др.



Представитель «Агро-Инвеста» не смог прокомментировать информацию о возможной продаже комплекса. «Мне ничего не известно по этому поводу», — сказал он «Агроинвестору». Пресс-служба группы «Авилон» также не смогла ответить на вопросы «Агроинвестора». Ранее гендиректор «Агро-Инвеста» Ирина Мешкова говорила, что инвестора привлекла ненасыщенная ниша и возможность быстро вернуть вложенные деньги. В прошлом году рентабельность производства была на уровне от 15% до 25%, при этом приоритет по показателям доходности был у томатов, уточняет представитель компании Олег Власов. В целом, по его словам, инвестиции в проект составляют 13 млрд руб., планируемый срок окупаемости — восемь лет.



По данным kartoteka.ru, «Авилону» через АО «Акита» принедлежит 89% акций «Агро-Инвеста», еще 10% — у Егии Асатряна, 1% — у «РСХБ-Финанс» (структура Россельхозбанка). Все доли находятся в залоге у Россельхозбанка до исполнения обязательств по кредитным договорам. Выручка ООО «Агро-Инвест» в 2017 году составила почти 2 млрд руб., чистый убыток — 827 млн руб.



Кроме тепличного комплекса «Авилон» также инвестирует в грибоводство. В сентябре была запущена первая очередь проекта «Агрогриб» в Тульской области объемом производства 10 тыс. т продукции в год. При выходе на полную мощность выпуск должен увеличиться до 25 тыс. т грибов в году, инвестиции в проект оценивались в 9 млрд руб. Один из источников «Коммерсанта» знает, что группа может продать и этот актив.



Причиной выхода из проектов может стать потеря интереса «Авилона» к их дальнейшему развитию, полагает аналитик IFC Markets Дмитрий Лукашов. Помимо агропроектов «Авилон» управляет дилерскими центрами премиум-марок автомобилей, а также занимается девелопментом и транспортировкой машин. «Согласно консалтинговому исследованию World Wealth Report 2018, количество долларовых миллионеров в России увеличилось в 2017 году на 4%. При этом реальные доходы населения в России в 2017 году сократились на 1,7%, снижение идет уже четвертый год подряд. Вероятно, интересы бизнеса могут смещаться от товаров повседневного спроса и продуктов питания для населения в сторону продукции премиальных и эксклюзивных секторов», — рассуждает Лукашов. При этом он уверен, что комплекс «Агро-Инвест» найдет покупателя. «Тем более что, по-видимому, он будет предложен с неким дисконтом из-за имеющихся долгов и убытка по итогам прошлого года», — добавил Лукашов. По состоянию на конец 2017 года долг «Агро-Инвеста» превышал 12 млрд руб.



Предполагаемое изменение господдержки тепличной отрасли в 2019 году неизбежно скажется на ее инвестиционной привлекательности, замечает гендиректор компании «Технологии роста» Тамара Решетникова. Ранее в октябре Минсельхоз объявил, что в этом году предполагается снизить компенсацию капитальных затрат на строительство тепличных комплексов с 20% до 10%, а с 2019 года вовсе свернуть такую меру господдержки. «Компенсация CAPEX является существенным фактором для инвесторов, особенно при реализации крупных проектов», — сказала «Агроинвестору» Решетникова. В то же время она отметила, что компенсацию капзатрат получали далеко не все проекты, поэтому инвесторы в первую очередь рассчитывают на льготные инвестиционные кредиты. «Эта мера пока сохраняется, хотя, возможно, через несколько лет и она будет изменена для тепличной отрасли», — предположила Решетникова.



По оценке ассоциации «Теплицы России», за последние пять лет в стране было построено около 700 га теплиц, в том числе в 2017-м их общая площадь выросла на 10% до 2,6 тыс. га. Сейчас возводится еще около 300 га. Также заявляются новые проекты. В частности, крупный тепличный проект на Дальнем Востоке намерена реализовать компания «Гринхаус» Аркадия Абрамовича, сына миллиардера Романа Абрамовича. Как сообщила на прошлой неделе газета «Ведомости», площадь теплиц составит 300 га, еще 50 га займут сопутствующие службы и рассадное отделение. В основном планируется выращивать томаты, огурцы и сладкий перец. Где именно разместятся новые теплицы, пока не определено.





