На одном из предприятий «Белой птицы» начата процедура банкротства

Арбитражный суд Белгородской области ввел процедуру наблюдения в отношении АО «Белгородский комбинат хлебопродуктов» (БКХП), входящего в группу «Белая птица» Дмитрия Ананьева. Как следует из определения суда, процедура на предприятии, занимающемся производством кормов, введена до 11 февраля 2019 года по заявлению компании «Альфастрой».



Первоначально дело о признании БКХП банкротом инициировало ООО «Агросервис-ДВ» (долг — 3,4 млн руб.), однако заявление было возвращено. В начале сентября в дело вступила компания «Альфастрой», которой БКХП задолжал 1,2 млн руб. за проведение строительных работ в 2017 году. Представитель БКХП в судебном заседании подтвердил, что задолженность не оплачена, при этом погасить ее предприятие не может из-за отсутствия средств, следует из материалов суда. Сейчас операции по расчетным счетам общества в банках приостановлены.



По данным kartoteka.ru, «Белгородский комбинат хлебопродуктов» зарегистрирован в Белгороде, основной вид деятельности — производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах. Выручка компании в 2017 году составила 8,1 млрд руб., чистая прибыль — 37 млн руб. Как говорится в годовом отчете БКХП за 2017 год, его производственная мощность составляет 290 тыс. т комбикормов в год. В 2017-м выработано 287 тыс. т, или 16% от общего производства комбикормов в Белгородской области. Всего потребность «Белой птицы» в комбикормах в прошлом году, согласно собственным данным, составляла 583 тыс. т. Таким образом, БКХП обеспечивал почти половину потребности группы.



Также в арбитражных судах рассматриваются банкротные иски в отношении других структур «Белой птицы» - ООО «Белая птица - Белгород», ООО «Белая птица - Курск», ООО «Белая птица - Ростов», а также ООО «Белгородская зерновая компания». В начале октября группа «Черкизово» сообщила о намерении взять в аренду часть площадок «Белой птицы» в Белгороде, на которых выпускаются полуфабрикаты для сети быстрого питания KFC. Кроме того, по данным «Коммерсанта», «Черкизово» может арендовать курскую птицефабрику «Белой птицы».



Согласно рейтингу Росптицесоюза, «Белая птица» заняла четвертое место среди крупнейших производителей птицы по итогам прошлого года. Она выпустила 302 тыс. т мяса бройлера в живом весе, что составляет 5% общероссийского объема в этом сегменте. Финансовые проблемы у холдинга начались после объявления о санации Промсвязьбанка 15 декабря 2017 года. Владельцы пытались продать производственные активы, в частности ими интересовались «Русагро», «Агрокомплекс» им. Н. Ткачева, «Черкизово». Летом «Белая птица» приняла решение о частичной приостановке деятельности ростовских мощностей. В конце сентября гендиректор «Русагро» Максим Басов подтвердил, что активы «Белой птицы» интересны компании. «Когда банки определятся, кто этим занимается, потому что там банк плохих долгов, они объявят аукцион, мы посмотрим. Будем думать», — сказал Басов в интервью RNS.

