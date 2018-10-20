 «ЭкоНива» покупает активы курского агрохолдинга — Агроинвестор
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Компании
«ЭкоНива» покупает активы курского агрохолдинга
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
20 октября 2018
«Конек-Горбунок» управляет 20 тысячами гектаров и сахарным заводом
«ЭкоНива» занимает 11-е место в рейтинге «Агроинвестора» по посевной площади в 2017 году

«ЭкоНива» Штефана Дюрра подала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ходатайство о приобретении активов агропромышленной компании «Конек-Горбунок», обрабатывающей более 20 тыс. га в Курской области. Как говорится в сообщении ведомства, ООО «ЭкоНива-АПК Черноземье» намерена приобрести 100% в ООО «Конек-Горбунок» и 100% в ООО «Сахарный комбинат Конек-Горбунок».

ООО «Конек-Горбунок» занимается растениеводством на 20 тыс. га в Солнцевском и Курчатовском районах Курской области, говорится на сайте компании. Основные агрокультуры, с которыми работает предприятие, — озимая пшеница, ячмень, кукуруза, соя, сахарная свекла. Согласно собственным данным, хозяйство входит в десятку наиболее эффективных сельхозпредприятий Курской области.

Сахарный комбинат «Конек-Горбунок» (бывший завод «Коммунар») расположен в Беловском районе Курской области. Неработающее предприятие было приобретено в 2016 году у «Продимекса», которому оно досталось от обанкротившегося холдинга «Иволга». Комбинат небольшой: в сезоне-2017/18 он переработал 213 тыс. т сахарной свеклы, произведя 28 тыс. т сахара или 0,4% от общероссийского объема, комментирует ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов. «Да и показатели его эффективности оставляют желать лучшего, так как завод давно не модернизировался. Потери сахара в прошлом сезоне составили 4,3%, в то время как в среднем по России — 2,9%. Расход топлива — в 1,5 раза выше, расход известняка — в 1,7 раза больше», — рассказал «Агроинвестору» Иванов. Производственные мощности комбината обеспечиваются собственными сырьем агропромышленной компании: сахарной свеклой «Конек-Горбунок» засевает 5 тыс. га.

Также «Конек-Горбунок» развивал молочное животноводство. По данным районной администрации, в 2016 году у хозяйства было 309 коров, оно входило в число лидеров по удельному надою. В декабре 2015 года гендиректор «Конька-Горбунка» Кирилл Сорокин рассказывал «Курской правде» о закупке в Венгрии 66 нетелей голштинской породы, кроме них в хозяйстве на тот момент было больше 200 коров черно-пестрой породы.

Получить комментарий представителей «ЭкоНивы» и «Конька-Горбунка» в пятницу вечером «Агроинвестору» не удалось.

По итогам 2017 года стоимость сельскохозяйственных земель в Курской области составила 55 тыс. руб., ранее оценивал директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов. Таким образом, за 20 тыс. га «ЭкоНива» может заплатить более 1 млрд руб. По данным kartoteka.ru, агропромышленная компания «Конек-Горбунок» работает с 2009 года и в равных долях принадлежит Кириллу и Алексею Сорокиным. Выручка ООО «Конек-Горбунок» в 2017 году составила 861 млн руб., чистый убыток — 238 млн руб.; ООО «Сахарный комбинат Конек-Горбунок» - 632 млн руб. и 253 млн руб.

«ЭкоНива» (материнская компания — немецкая Ekosem-Agrar) работает в семи российских регионах, в том числе в Курской области. Холдинг занимает 11-е место в рейтинге «Агроинвестора» по посевной площади под урожай 2018 года с 240 тыс. га, а его общий земельный банк достигает 460 тыс. га. Приоритетным направлением компании является молочное животноводство. Согласно рейтингу аналитического агентства Milknews и консалтингового агентства Streda Consulting, в прошлом году компания стала крупнейшим производителем сырого молока в России (300 тыс. т). Как ранее заявлял президент «ЭкоНивы» Штефан Дюрр, в ближайшие пять-шесть лет «ЭкоНива» планирует увеличить выпуск молока в 3,5 раза.

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