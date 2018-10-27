ВТБ может получить долю «Суммы» в ОЗК

ВТБ до конца года может купить пакет в «Объединенной зерновой компании» (ОЗК) у группы «Сумма», заявил в пятницу гендиректор ОЗК Михаил Кийко. «Наверное, до конца года у ОЗК появится новый акционер в виде ВТБ», — приводит «Прайм» слова Кийко. Он уточнил, что это доля ООО «Инвестор» в размере 50% минус одна акция. «Дальнейшую судьбу этих акций никто не знает», — добавил глава ОЗК.



По данным kartoteka.ru, ООО «Инвестор» на 100% принадлежит арестованному главе группы «Сумма» Зиявудину Магомедову. В то же время группа «Сумма» сообщила, что доля в 50% минус 1 акция ОЗК по-прежнему находится в собственности Зиявудина Магомедова. «Переговоры о возможной сделке находятся в ведении совета директоров и в настоящее время не ведутся», — говорится в сообщении «Суммы». В ответ пресс-служба ОЗК заметила, что по объему подготовленной для ВТБ информации видно, что «сделка находится в продвинутой стадии».



Информацию о сделке в пятницу также опроверг банк ВТБ. «Заявления руководства ОЗК не соответствуют действительности. На данный момент никаких договоренностей о вхождении ВТБ в капитал ОЗК нет», — говорится в сообщении банка. На это представитель ОЗК уточнил «Агроинвестору», что сейчас ВТБ проводит due diligence группы ОЗК.



Одновременно Михаил Кийко сообщил, что уходит с поста гендиректора компании ОЗК. Его пост может занять глава Национального плодоовощного союза Сергей Королев. «Официально Минсельхоз представит его 1 ноября», — рассказал Кийко. Он добавил, что получил предложение о новой работе, но не стал раскрывать подробностей. Представитель ОЗК подтвердил «Агроинвестору» смену гендиректора. Национальный плодоовощной союз на запрос «Агроинвестора» не ответил.



Доля в ОЗК (остальные ее 50% плюс одна акция принадлежат Росимуществу) — уже третий актив Зиявудина Магомедова, который может получить ВТБ. В августе группа стала владельцем 22,25% акций «Новороссийского комбинат хлебопродуктов» (НКХП) в рамках урегулирования задолженности. Кроме того, по информации «Ведомостей», недавно ВТБ приобрел у Fesco (треть принадлежит Магомедову) 24,8% акций «Трансконтейнера», крупнейшего железнодорожного контейнерного оператора России. Еще один актив группы «Сумма» - 50% в компании Novoport Holding, владеющей 50,1% в НМТП — ранее в октябре был приобретен «Транснефтью». http://www.agroinvestor.ru/investments/news/30580-sovladeltsy-summy-prodali-dolyu-v-novorossiyskom-p...



«Объединенная зерновая компания» владеет 17 элеваторами и хлебоприемными предприятиями общей емкостью хранения 2,1 млн т, восемью перерабатывающими предприятиями мощностью 1,2 млн т в год и двумя портовыми элеваторами на 4,9 млн т зерна. Крупнейший актив — НКХП, в котором ОЗК принадлежит 51% акций. ОЗК является госагентом по проведению интервенций на зерновом рынке. Братья Зиявудин и Магомед Магомедовы были арестованы в конце марта по обвинению в организации преступного сообщества, мошенничестве и растрате. Магомедовы с предъявленными обвинениями не согласились.

