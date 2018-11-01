Вадим Ванеев покинул пост гендиректора «Евродона»

Общее собрание участников «Евродона» приняло решение прекратить полномочия действующего гендиректора, основателя компании Вадима Ванеева. Новым гендиректором входящих в группу компаний «Евродон», «Евродон-юг» и «Урсдон» назначено юридическое лицо ООО «РК-проект». Гендиректором ООО «Ирдон» и ООО «Металл-дон» стал Сергей Богомазов из «ВЭБ-капитала», а главой торгового дома «Индолина» - руководитель мониторинговой группы ВЭБа на «Евродоне» Дмитрий Орлов.



Вадиму Ванееву предложен пост заместителя гендиректора группы по бизнес-развитию, рассказал «Агроинвестору» источник, близкий к одному из акционеров, и подтвердил сам Ванеев. «Конечно, Ванеев вложил в предприятие душу и фактически создал в России современную индустрию мяса индейки. Но в какой-то момент менеджментом группы были допущены ошибки в управлении финансами и сбытом, из-за которых вся технологическая цепочка была серьезно нарушена. Но Ванеев — признанный специалист по индейке и, конечно, его опыт и энергия будут востребованы "Евродоном"», — рассказал источник.



Ванеев сообщил, что согласился занять должность заместителя гендиректора. «Сейчас моя главная задача — спасти компанию», — уточнил «Агроинвестору» Ванеев и подчеркнул, что производство можно восстановить. Он отметил, что два с половиной часа разговаривал «один на один» с первым зампредседателя ВЭБа Михаилом Кузовлевым, однако сообщить подробности встречи отказался.



По словам представителя ВЭБа, сейчас первоочередными задачами является взаимодействие со службами, обеспечивающими работу предприятия. «Необходимо сохранить родительское стадо и обеспечить высадку птенцов, а также восстановить кормовую цепочку, отвечающую современным стандартам», — перечислил представитель ВЭБа. Собрание также приняло решение привлечь инвестиционный банк, который, в свою очередь, привлечет аудиторскую компанию из «большой четверки» для выработки новой финансовой модели по выходу предприятия на безубыточный уровень. «Цель — перезапуск предприятия и его подготовка для продажи потенциальному инвестору», — добавил представитель ВЭБ.



Восстановление коммерческого стада, по оценке ВЭБа, может занять от полугода до одного года. Ранее на этой неделе источник, знакомый с ситуацией, рассказывал «Агроинвестору», что в течение ноября ВЭБ направит 1,6 млрд руб. на поддержание работы «Евродона». Кроме того, субсидию планирует выделить правительство Ростовской области. 30 октября законодательное собрание Ростовской области обратилось к председателю ВЭБа Игорю Шувалову с призывом не допустить остановки предприятий «Евродона». «Функционирующие в штатном режиме подразделения группы “Евродон” вызовут больший интерес потенциальных инвесторов, чем эти же предприятия в состоянии законсервированных объектов недвижимости», — говорится в обращении депутатов.



Группа «Евродон», один из крупнейших в России производителей мяса индейки, основана Вадимом Ванеевым в 2003 году. «Евродон» столкнулся с финансовыми трудностями после вспышек гриппа птиц, который обнаруживался на его площадках трижды. После первых двух — в декабре 2016-го и весной 2017-го — основным владельцем группы стал «ВЭБ Капитал». По итогам 2017 года компания стала второй в индейководческом сегменте с долей рынка 21%: согласно данным консалтинговой компании Agrifood Strategies, она произвела 47,2 тыс. т мяса в убойном весе. В рейтинге «Агроинвестора» крупнейших российских производителей мяса «Евродон» находится на 21-м месте. Согласно kartoteka.ru, сейчас у Вадима Ванеева остается 11% в ООО «Евродон», по 26% — в ООО «Евродон-юг», ООО «Ирдон», ООО «Урсдон», ООО «ТД Индолина», ООО «Металл-Дон».

