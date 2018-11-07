Крупнейшая птицефабрика Воронежской области уничтожит все стадо кур

Крупнейшая в Воронежской области яичная птицефабрика «Птицепром Бобровский» до конца недели уничтожит более 1,2 млн кур из-за вспышки гриппа птиц, произошедшей в конце октября, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя регионального управления Россельхознадзора. Указом губернатора в области установлен карантин. Угрожаемая зона определена в радиусе 5 км от предприятия.



По информации управления ветеринарии Воронежской области, на птицефабрике выявлен геном вируса гриппа А субтип Н5. Диагноз подтвержден в областной лаборатории, а также в лаборатории Федерального центра охраны здоровья животных во Владимире. Разработан план по ликвидации очага, он согласован с федеральной службой Роспотребнадзора и с департаментом здравоохранения региона. Карантин продлится не менее трех недель.



«Птицепром Бобровский» занимается производством яиц под маркой «Ясенка» и, по данным Росптицесоюза, входит в топ-30 крупнейших игроков. В прошлом году компания выпустила 333 млн яиц, заняв 23-е место с долей рынка около 1%, оценил союз. По информации правительства Воронежской области, за первые восемь месяцев этого года предприятие произвело 207,5 млн яиц, на его долю пришлось 45% от общего объема в регионе (456 млн). В прошлом году все хозяйства области выпустили 947,9 млн яиц, следует из данных Росстата. По этому показателю Воронежская область стала второй в ЦФО после Белгородской области. Продукция «Птицепрома Бобровский» реализуется в регионах Центрального и Южного федеральных округов, в том числе представлена в крупных федеральных торговых сетях «Магнит», Х5 Retail Group, «Дикси», «Лента» и др. Яйца компании можно купить в девяти из десяти магазинов Воронежской области и в каждом втором — в других регионах присутствия, говорится на сайте компании. Также «Птицепром Бобровский» самостоятельно производит корма и выращивает сырье для них: озимую пшеницу, тритикале, ячмень, кукурузу, подсолнечник и сою.



«Птицепром Бобровский» создан питерским концерном «ГазРезерв» (оптовая торговля мясом) на базе племенного хозяйства «Большевик». Согласно базе kartoteka.ru, компания была зарегистрирована в 2006 году, хотя на ее сайте говорится, что она работает с 2008-го. 15% предприятия владеет Леонид Ройзенгурт, 85% принадлежит ООО «Паритет». Выручка предприятия в 2017 году составила 1,27 млрд руб., чистая прибыль — 57 млн руб. В 2014 году «ГазРезерв» планировал расширение птицефабрики, к 2018-му поголовье несушек должно было увеличиться с более чем 1 млн до 2 млн птиц, однако о реализации этих планов не сообщалось. По данным регионального управления ветеринарии, на площадках птицефабрики единовременно может содержаться до 1,45 млн кур-несушек. Телефоны «Птицепрома Бобровский», указанные на его сайте, не отвечали.



По данным Россельхознадзора на 29 октября, с начала года в России была зарегистрирована 81 вспышка гриппа птиц в 14 регионах (без учета случая на птицефабрике «Птицепром Бобровский»), все они произошли среди домашней птицы. В Воронежской области в этом году грипп птиц зафиксирован впервые. В 2017-м вирус в регионе был выявлен у птиц в зоопарке. За весь прошлый год в стране было зарегистрировано 34 случая заболевания гриппом птиц в 12 регионах, в том числе четыре — среди диких птиц.



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