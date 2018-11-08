Мощность зернового терминала КСК к 2020 году увеличится на треть

Стивидорная компания «ДелоПортс» (входит в группу «Дело» Сергея Шишкарева) намерена на треть увеличить мощность зернового терминала КСК, расположенного в Новороссийске. Как сообщил «Агроинвестору» представитель группы, к 2020 году она вырастет на 1,5 млн т до 6,5 млн т.



Инвестиции в проект составят 3,7 млрд руб. Из них 2,2 млрд руб. планируется выделить из собственных средств и 1,5 млрд руб. получить по кредитной линии, субсидируемой Минсельхозом. Как сообщает «Интерфакс», проект модернизации терминала предусматривает возведение дополнительных зернохранилищ на 102 тыс. т — таким образом, общие мощности по хранению зерна КСК вырастут почти вдвое до 218 тыс. т. Также предполагается строительство нового причала глубиной 16,9 м, который позволит обслуживать суда класса Post-Panamax дедвейтом более 100 тыс. т. Компания прогнозирует, что такие суда будут востребованы для перевозки грузов в страны Юго-Восточной Азии. На терминале также построят береговую транспортную галерею и трансформаторные подстанции.



Кроме того, за счет реконструкции сооружений по приему зерна с железнодорожного и автомобильного транспорта их мощности увеличатся на 50%. «ОАО "РЖД" выдало технические условия на увеличение грузооборота терминалов юго-восточного района порта Новороссийск, в том числе на зерновой терминал КСК. По техусловиям планируется реконструкция горловин двух парков железнодорожной припортовой станции Новороссийск, устройство на перегоне съезда и выполнение ремонта подъездных путей», — отмечает «ДелоПортс».



В этом году проектная мощность терминала КСК составляет 4,5 млн т. «Но их получилось поднять до 5 млн т за счет повышения эффективности операционных процессов и менеджмента логистики», — уточнил «Агроинвестору» представитель группы «Дело». В 2017 году объем перевалки зерна равнялся 4,2 млн т при проектной мощности терминала в 3,5 млн т, говорится на сайте компании. В первом полугодии 2018-го объем вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, до 2,35 млн т.



КСК — третий по величине зерновой терминал в черноморском регионе России, запущен в эксплуатацию в 2006 году. Комплекс расположен в юго-восточном районе морского порта Новороссийск на площади 12 га и имеет пять причалов от 4,5 м до 12,4 м, указано на сайте компании. Группе «ДелоПортс» принадлежит 75% зернового терминала КСК, еще 25% владеет Cargill.



Проект по увеличению мощности перевалки зерновых грузов есть и у «Новороссийского комбината хлебопродуктов» - другого зернового терминала Новороссийска. С 2015 года реализуется инвестиционная программа по наращиванию мощности с 3,5 млн т до 6,1 млн т в год. Позднее ОЗК (владеет 50,99% НКХП) заявила о намерении расширить мощность перевалки до 10 млн т. Совокупный объем инвестиций в проект в конце прошлого года оценивался примерно в 6,5 млрд руб., а срок окупаемости — в 6,5 лет.



В целом, по оценке аналитического центра «Русагротранса», за счет реализуемых проектов в ближайшие пять лет совокупная мощность российских портов по перевалке зерна на экспорт может вырасти как минимум на 30 млн т. В сезоне-2017/18 она составляла около 55 млн т. Фактический вывоз зерна через все российские порты в прошедшем сезоне составил 48,5 млн т против 32,7 млн т в 2016/17-м, рассказал «Агроинвестору» руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский. Самый большой объем был отправлен за рубеж через новороссийские зерновые терминалы — 17,8 млн т против 12,2 млн т сезоном ранее. За Новороссийском следует порт Кавказ (11,8 млн т, в 2016/17 — 6 млн т), далее — малые порты Азово-Черноморского бассейна (9,4 млн т и 7,6 млн т). Порт Тамань в прошлом сезоне увеличил отгрузку зерна на 19% до 3,9 млн т, Туапсе — в 1,5 раза до 2,4 млн т.

