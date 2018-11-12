«Черкизово» займется переработкой сои

По информации администрации Липецкой области, группа «Черкизово», крупнейший производитель мяса в стране, планирует построить в регионе завод по глубокой переработке высокопротеиновых масличных агрокультур. Предприятие расположится в особой экономической зоне регионального уровня «ЕлецПром».



Представитель «Черкизово» подтвердила «Агроинвестору» эту информацию, уточнив, что строительство начнется в 2019 году, а запуск завода намечен на 2020-й. Компания планирует перерабатывать сою и выпускать шрот и масло. Мощность предприятия составит 1,5 тыс. т в сутки. Объем инвестиций в проект не раскрывается.



Исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев связывает решение «Черкизово» заняться переработкой сои с желанием холдинга оптимизировать структуру себестоимости производства мяса за счет кормов. Увеличение валовых сборов и переработки сои — одно из приоритетных направлений развития масложировой отрасли, напоминает он. «До сих пор сохраняется зависимость от импорта сои, ежегодно мы завозим около 2 млн т. Потому инициатива по увеличению мощностей внутри страны — вполне обоснованное решение, — прокомментировал он. — Если говорить о географии проекта, то здесь стоит учитывать некоторые нюансы. С одной стороны, Липецкая область — передовой аграрный регион с большим опытом реализации технологичных инвестпроектов в агросекторе. Если новый проект будет предполагать вложения в мелиорацию, то можно будет не только значительно увеличить объемы производства сои, но и получить более высокое содержание протеина, что может стать серьезным конкурентным преимуществом». С другой стороны, в центральной России, где высока концентрация потребителей соевого шрота, уже не один сезон возникает дефицит сырья при наличии свободных перерабатывающих мощностей, отмечает эксперт.



На рынке всего два заметных игрока по переработке сои: явно доминирующее «Содружество» и «Эфко», говорит директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов. Поскольку Россельхознадзор запретил импортировать шрот из незарегистрированных в России линий ГМ-сои, цена на него довольно высока. «Из-за отсутствия конкуренции наши животноводы сильно переплачивают, это серьезнейшая проблема, если мы хотим, чтобы они могли конкурировать на мировом рынке», — обращает внимание эксперт. По его мнению, скорее всего, именно этот фактор сподвиг «Черкизово» на строительство завода. «При существующей сегодня конфигурации на рынке возведение собственных мощностей по переработке сои выглядит логично. Однако если смотреть на более долгосрочную перспективу, это решение вызывает вопросы», — добавляет Сизов.



Животноводы должны заниматься животноводством, а не строительством перерабатывающих заводов для себя: с точки зрения среднесрочной и долгосрочной перспектив это не лучшая стратегия, считает он. В целом в сегменте переработки масличных и так избыток мощностей, а завод на 1,5 тыс. т в сутки — это достаточно крупное предприятие на 0,5 млн т в год, оценивает эксперт. Поэтому есть вероятность, что у компании могут возникнуть проблемы с обеспечением сырьем. «Хотя производство сои растет, конкуренция за ресурсную базу все равно будет оставаться высокой», — добавляет он. По оценке Масложирового союза, сейчас общая мощность российских перерабатывающих предприятий составляет 23,5 млн т, в этом сезоне они будут загружены примерно на 70%.



Андрей Сизов надеется, что ситуация, когда отрасль фактически зависит от одного производителя шрота — «Содружества», не продлится долго, и в перспективе поставки импортного шрота возобновятся. Михаил Мальцев же считает, что России невыгодно ввозить из-за рубежа соевый шрот. Целесообразнее развивать собственные мощности по производству и переработке. «Импортировать готовую продукцию, в том числе шрот, когда мы способны производить ее самостоятельно, стратегически неверно», — подчеркивает он. Мнение о том, что цены на соевый шрот в России выросли из-за закрытия его импорта, эксперт считает ошибочным. «Ценообразование формируется под влиянием мировой конъюнктуры рынка. И сейчас она сложилась таким образом, что стоимость соевого масла снизилась, а шрота — выросла. Никакой манипуляции рынком со стороны наших производителей нет», — уверен Мальцев.



Согласно оценке Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), в сезоне-2017/18 потребление соевого шрота в России превысило 2,6 млн т при объеме производства почти 2,9 млн т. 380 тыс. т было поставлено на экспорт, импорт составил 154 тыс. т. Если говорить только о шроте, то мы производим его больше, чем потребляем, ранее рассказывал «Агроинвестору» ведущий эксперт ИКАР Даниил Хотько. Однако если смотреть на общее потребление продукции соевого комплекса (шрот, жмых, полножирная соя) в пересчете на бобы (почти 4,4 млн т) — то нам не хватило примерно 750 тыс. т сои, подсчитывал он.



По данным Минсельхоза на 6 ноября, соя в России убрана с 2,3 млн га (84,5% уборочной площади), получено свыше 3,6 млн т. Год назад в это время валовой сбор составлял 2,8 млн т. В том число в Липецкой области намолотили 108,3 тыс. т сои против 91,4 тыс. т в прошлом году. В целом в Центральном федеральном округе собрали 1,76 млн т агрокультуры, что почти на 605 тыс. т больше, чем в 2017-м.

