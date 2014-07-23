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Производство техники Amazone в Лейпциге

23 июля 2014, 15:56

Журналисты «Агротехники и технологий» посетили завод BBG Leipzig, где компания Amazone производит свою технику

Производство техники Amazone в Лейпциге

Производство техники Amazone в&nbsp;Лейпциге
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Фото: М. Лушникова / Агротехника и технологии

Завод BBG Leipzig был приобретен компанией Amazonen Werke в 1998 году. Сейчас там производят опрыскиватели UG 3000\2200 Super, дисковые бороны Catros, универсальные культиваторы Centaur, мульчирующие культиваторы Cenius и Cenius TX, катки AW и плуги Cayron

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