Журналисты «Агротехники и технологий» посетили завод BBG Leipzig, где компания Amazone производит свою технику

Производство техники Amazone в Лейпциге

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Фото: М. Лушникова / Агротехника и технологии

Завод BBG Leipzig был приобретен компанией Amazonen Werke в 1998 году. Сейчас там производят опрыскиватели UG 3000\2200 Super, дисковые бороны Catros, универсальные культиваторы Centaur, мульчирующие культиваторы Cenius и Cenius TX, катки AW и плуги Cayron