Журналисты «Агроинвестора» побывали на производственных площадках подмосковной птицефабрики «Элинар-Бройлер»

Птицекомплекс изнутри

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Фото: Ю. Эйвазова\ Агроинвестор

История компании началась в 1994 году, когда птицефабрика «Дружба» вошла в холдинг «Элинар» и была переименована в «Элинар-Бройлер». За это время мощность предприятия выросла более чем в 12 раз — с 3,4 тыс. т до 43 тыс. т (в убойном весе). Комплекс имеет четыре зоны откорма бройлеров на 89 птичников. Каждый из них рассчитан 36−40 тыс. цыплят