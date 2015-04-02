Кто заменит импорт

Минсельхоз утвердил перечень из 464 инвестпроектов, реализация которых будет способствовать замещению импорта по приоритетным направлениям госпрограммы. В 62 регионах страны строятся свино- и птицекомплексы, площадки для выращивания мясного скота, молочно-товарные фермы, теплицы и овощехранилища на общую сумму кредитов почти 266 млрд руб.

Кто заменит импорт 1 из 11 Фото: Ю. Эйвазова / Агроинвестор Больше всего проектов — 166 — заявлено в молочном животноводстве. Их реализация даст 291,1 тыс. т молока к 2016 году. Компании вложат почти 24,3 млрд руб. кредитных средств.

















Поделиться

Loading...