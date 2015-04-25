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Рейтинг землевладельцев: 9 млн га на 40 компаний

25 апреля 2015, 22:17

Компания BEFL опубликовала рейтинг крупнейших российских землевладельцев по итогам 2014 года. В него вошли 40 компаний, контролирующих не менее 100 тыс. га. Вместе участники списка владеют или арендуют почти 9 млн га — около 5% сельхозугодий России.

Рейтинг землевладельцев: 9 млн га на 40 компаний

Рейтинг землевладельцев: 9 млн га&nbsp;на&nbsp;40 компаний
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По данным Росреестра на 1 января 2014 года, в России было 386,5 млн га земель сельхозназначения. Чуть больше половины из них — 196,2 млн га — сельхозугодья.

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