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Топ-10 экспортеров зерна сезона-2014/15

21 июля 2015, 09:24

В сезоне-2014/15 на российском рынке работали 560 трейдерских компаний. Из них компании первой десятки вывезли более 50% зерна, а занявшие в рейтинге места с 11 по 20-е — еще 20%. Всего на первые 20 компаний пришлось 23 млн т экспорта из 31,8 млн т. Подробности экспортного топа в статье Топ-20 российских экспортеров зерна: www.agroinvestor.ru/analytics/article/21957-top-20-rossiyskikh-eksporterov-zerna/

Топ-10 экспортеров поставили 52% зерна

Топ-10 экспортеров поставили 52% зерна
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Фото: Агроинвестор

560 трейдеров работали на рынке в сезоне 2014/2015. 70% поставок осуществили компании из первой двадцатки

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