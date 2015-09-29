Российский Forbes составил очередной рейтинг 200 крупнейших частных компаний по итогам 2014 года. В него вошли 14 представителей агробизнеса.

2,7% выручки — в АПК

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Фото: Ю. Эйвазова

В топ-200 по версии российского Forbes вошли 14 компаний, которые занимаются производством и/или переработкой сельхозсырья, — на три больше, чем в прошлом году. Их суммарная выручка по итогам 2014 года составила 728,21 млрд руб., почти в полтора раза превысив показатель 2013-го. Доля агрокомпаний в общей выручке участников рейтинга увеличилась с 2,07% до почти 2,7%.