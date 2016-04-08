Конференция Russian Feed Industry — 2016

«Агроинвестор» провел III отраслевую бизнес-конференцию «Индустрия комбикормов — драйвер животноводства». Она прошла на новой конференц-площадке журнала — в Hilton Moscow Ленинградская — и собрала больше 120 профессионалов рынка

Конференция Russian Feed Industry — 2016 1 из 32 Фото: М. Стулов Участники конференции обсуждали прогнозы развития рынка комбикормов до 2025 года, государственную поддержку, говорили о новых источниках роста животноводства

















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