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Конференция Russian Feed Industry — 2016

8 апреля 2016, 14:55

«Агроинвестор» провел III отраслевую бизнес-конференцию «Индустрия комбикормов — драйвер животноводства». Она прошла на новой конференц-площадке журнала — в Hilton Moscow Ленинградская — и собрала больше 120 профессионалов рынка

Конференция Russian Feed Industry — 2016

Конференция Russian Feed Industry&nbsp;&mdash; 2016
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Фото: М. Стулов

Участники конференции обсуждали прогнозы развития рынка комбикормов до 2025 года, государственную поддержку, говорили о новых источниках роста животноводства

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