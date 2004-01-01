Президент «Мираторга»: компании интересно сотрудничать с фермерами

Президент агропромышленного комплекса «Мираторг» Виктор Линник в беседе с «Россия 24» рассказывает о том, как «Мираторг» сотрудничает с частными хозяйствами и о экономической выгоде совместных проектов. Фермеры благодаря сотрудничеству с крупным холдингом могут быстро наращивать объемы производства и не имеют проблемы сбыта. Для участия в совместных проектах фермерам требуется прежде всего обеспечить особый ветконтроль, сделать прививку от сибирской язвы, выдержать 30-дневный карантин перед продажей.