Светлана Барсукова: «В 2017 году у нас будут очередные приобретения»

В текущем сезоне холдинг «Агросила» ввел в севооборот новые высоко маржинальные культуры — подсолнечник, рыжик озимый и яровой, сообщила гендиректор «Агросилы» Светлана Барсукова в рамках XVI ежегодной конференции «Агрохолдинги России — 2016». Также получен хороший урожай сахарной свеклы и озимой пшеницы — более 40 ц/га. В следующем сельхозгоду компания намерена увеличить посевные площади по сахарной свекле, работать над снижением себестоимости производства сахарного песка и продолжать увеличивать земельный банк.