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Андрей Дальнов, «Черкизово»: «Увеличивать производство мяса с расчетом на экспорт сейчас рискованно»

Дальнейшее развитие мясной отрасли и связанного с ней производства комбикормов в ближайшее время будет зависеть от развития экспорта, перспективы которого на данный момент достаточно туманные. Об этом на V отраслевой бизнес-конференции Russian Feed Industry — 2017 сказал руководитель направления стратегического маркетинга группы «Черкизово» Андрей Дальнов. По его словам, сейчас основной экспорт мяса сосредоточен на странах ближнего зарубежья, в то время как в дальнее зарубежье везутся в основном лишь части туш. Причины — довольно высокие цены на внутреннем рынке, а также недостаточное производство сои в России, без которого развивать конкурентоспособное животноводство крайне сложно.

Май 2017

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Харон Амерханов, Минсельхоз: «2017 год станет годом стабилизации в молочном скотоводстве» Май 2017

Харон Амерханов, Минсельхоз: «2017 год станет годом стабилизации в молочном скотоводстве»

Господдержка позволила достичь серьезных успехов в птицеводстве, свиноводстве и овцеводстве, этот год должен стать временем стабилизации ситуации и в молочном и мясном скотоводстве. Такую уверенность выразил директор департамента животноводства Минсельхоза Харон Амерханов, принявший участие в V отраслевой бизнес-конференции Russian Feed Industry —  2017. А в 2018-2020 годы стоит ждать заметного прорыва в молочной отрасли как по качественным, как и по количественным показателям, уверен он.

Даниил Хотько, ИКАР: «Из-за турецких пошлин маслозаводы снижают мощности» Май 2017

Даниил Хотько, ИКАР: «Из-за турецких пошлин маслозаводы снижают мощности»

Введение ограничительных мер со стороны Турции привело к замедлению темпов экспорта растительного масла, в результате по итогам сезона экспорт будет рекордным, но не таким, как прогнозировалось до середины марта. Об этом рассказал ведущий эксперт ИКАР Даниил Хотько в кулуарах V отраслевой бизнес-конференции Russian Feed Industry — 2017. Часть выпадающего объема экспортеры смогут перераспределить по другим странам с падением цены, а часть останется на запасах предприятий. Понимая, что запланированные объемы реализовать не получится, крупные заводы вынуждены сокращать объемы производства. Главным же итогом сезона, которого никто в начале года не ожидал, стало падение цены на подсолнечник внутри России.
Юрий Ковалев, Национальный союз свиноводов: «Нельзя говорить, что отрасль вступила в период стагнации» Апрель 2017

Юрий Ковалев, Национальный союз свиноводов: «Нельзя говорить, что отрасль вступила в период стагнации»

В свиноводстве сейчас реализуется инвестпроекты на 200 млрд руб., а 2016 год стал самым успешным за всю российскую историю, поэтому говорить о стагнации не приходится, заявил глава Национального союза свиноводов Юрий Ковалев на V отраслевой бизнес-конференции Russian Feed Industry – 2017. К 2020 году промышленное свиноводство вырастет еще на 20%, при этом оптовые цены на свинину будут снижаться, а потребление – возрастать, уверен он.
Владимир Петриченко, «ПроЗерно»: «Сезон стал временем упущенных возможностей для экспорта зерна» Апрель 2017

Владимир Петриченко, «ПроЗерно»: «Сезон стал временем упущенных возможностей для экспорта зерна»

Нынешний сезон стал очень сложным для экспорта зерна: вначале вывоз тормозила пошлина, потом – ценовые войны, а теперь и торговые, сказал гендиректор аналитического агентства «ПроЗерно» Владимир Петриченко в кулуарах V отраслевой бизнес-конференции Russian Feed Industry – 2017. В результате экспорт зерна по итогам сельхозгода составит лишь 36-37 млн т, при том что потенциал был в районе 40-41 млн т. Однако недоэкспортированный объем перейдет на следующий сезон и, соответственно, создаст очень хорошие перспективы уже в следующем сельхозгоду.
Михаил Глушков, Национальный плодоовощной союз: «Около 15% турецких томатов не соответствовало нашим нормам» Апрель 2017

Михаил Глушков, Национальный плодоовощной союз: «Около 15% турецких томатов не соответствовало нашим нормам»

Введение ограничений на импорт овощей позволило очистить российский рынок в том числе и от недоброкачественной продукции. Когда Россельхознадзор лишился полномочий по контролю остаточного содержания пестицидов и ядохимикатов, даже на внутреннем рынке Турции упало качество томатов, поскольку производители совсем перестали о нем заботиться. При этом по цене такая продукция была конкурентоспособнее российской. 
Аркадий Дворкович: «В наших отношениях с Белоруссией много проблемных моментов» Февраль 2017

Аркадий Дворкович: «В наших отношениях с Белоруссией много проблемных моментов»

Спорные вопросы между государствами по линиям ветеринарного и фитосанитарного надзора открыто и конструктивно обсуждаются, хотя и не всегда оперативно, отмечает вице-премьер Аркадий Дворкович. С точки зрения контроля качества продукции нет деления на наших и зарубежных производителей, главное - интересы потребителя, подчеркивает он.

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