Андрей Дальнов, «Черкизово»: «Увеличивать производство мяса с расчетом на экспорт сейчас рискованно»

Дальнейшее развитие мясной отрасли и связанного с ней производства комбикормов в ближайшее время будет зависеть от развития экспорта, перспективы которого на данный момент достаточно туманные. Об этом на V отраслевой бизнес-конференции Russian Feed Industry — 2017 сказал руководитель направления стратегического маркетинга группы «Черкизово» Андрей Дальнов. По его словам, сейчас основной экспорт мяса сосредоточен на странах ближнего зарубежья, в то время как в дальнее зарубежье везутся в основном лишь части туш. Причины — довольно высокие цены на внутреннем рынке, а также недостаточное производство сои в России, без которого развивать конкурентоспособное животноводство крайне сложно.