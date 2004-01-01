«Волжанин» увеличит объемы производства яйца на 18%

Птицефабрика «Волжанин» (Ярославская область) входит в топ-3 крупнейших российских производителей столового яйца. В 2016 году объемы производства компании превысили 1 млрд яиц. По итогам 2017-го предприятие нарастило выпуск еще на 9%. О планах на 2018 год и о перспективах развития яичного рынка в России «Агроинвестору» рассказала гендиректор компании Людмила Костева.



— В последние несколько лет «Волжанин» динамично наращивает производство. Планируется ли увеличивать объемы и в этом году?



- Да, мы рассчитываем расширить выпуск столового яйца еще на 18%. Такие планы соответствуют нашей политике стратегического развития на пять лет: до 2020 года мы планируем увеличить объемы производства яйца в 1,5 раза. Мы постоянно работаем над усилением нашего конкурентного преимущества через высокую инвестиционную активность: увеличиваем производственные мощности, модернизируем оборудование до самых высоких европейских стандартов, расширяем и обновляем инфраструктурные объекты, а также внедряем системы прослеживаемости на всех этапах производства. При увеличении мощности предприятия частично происходит экономия на масштабах в части постоянных издержек. Но, конечно, придерживаясь такой стратегии, необходимо четко понимать, на каком уровне произойдет отрицательный эффект от наращивания производства и будет достигнута максимальная эффективность.



— Уже не первый год эксперты говорят о насыщенности яичного рынка и даже некотором перепроизводстве. Эти факторы не могут не влиять на развитие вашего бизнеса. Как, например, для вас сложился 2017 год?



- Россия по объему производства яйца вышла на полное самообеспечение, начиная с 2016 года. И, безусловно, определенный уровень собственного перепроизводства является одним из основных факторов, влияющих на ценовую ситуацию на рынке. Кроме того, давление на цены в прошлом году оказывал рост ввоза яйца из стран СНГ (в частности Белоруссии и Казахстана), уменьшение потребления, и даже ценовые войны сетей за покупателя. Хотя, с одной стороны, мы наблюдали снижение стоимости кормов в целом по стране (это порядка 70% в себестоимости производимой продукции), но уровень дефляции розничных цен более чем на 15% значительно превышал полученную экономию.



— А как снижение цен на продукцию повлияло на рентабельность вашего бизнеса?



- Этот показатель в России сейчас изменяется месяц от месяца, и в последние годы летом рыночная ситуация зачастую вынуждает работать с отрицательной рентабельностью. Думаю, что в ближайшие годы российским производителям яйца стоит ориентироваться на общепринятые Европейские уровни доходности в 3−5%. И в годовой перспективе указанные значения будут даже хорошим показателем.



— Один из способов поддержать рынок при перепроизводстве продукции — развитие экспорта. Что в этом направлении делает ваша компания?



- В прошлом году наша птицефабрика поставляла яйцо и продукты его переработки в страны Таможенного союза. По сравнению с нашим валовым производством объемы пока незначительные — сотни тысяч штук. Просто в последние годы не было необходимости искать другие рынки сбыта. Но с учетом увеличения мощности и того, что наши конкуренты не стоят на месте, сейчас мы заинтересованы в поиске новых каналов реализации продукции. У экспорта в данном случае есть свой потенциал. Кроме экономической привлекательности эта работа интересна для нас тем, что мы обеспечиваем не только продовольственную безопасность страны, но также «делимся» своей продукцией с тем населением планеты, которое потребляет значительно меньше яйца, чем, например, Россия, и испытывает дефицит животного белка.



— А какой потенциал вы видите в развитии переработки яйца?



- Мы активно работаем в этом направлении. Сейчас доля переработки составляет не менее 7%. Общий объем инвестиций в этот проект в течение трех лет составляет 200 млн руб. Кроме увеличения производственных мощностей неотъемлемой задачей этих вложений является повышение качества выпускаемой продукции. Дело в том, что хотя в период ввода санкций российские предприятия кондитерской, хлебобулочной и масложировой отраслей были вынуждены по большей части перейти на продукцию отечественного производства, но сейчас можно констатировать, что они по-прежнему однозначно отдают предпочтение импорту. Зачастую эта привычка продиктована технологами, которые годами работали с конкретным производителем, и тем, что в России еще не было достойного продукта в необходимом объеме.



— Какие яичные продукты наиболее востребованы в пищевом промышленном производстве?



- Наибольший спрос наблюдается на сухие яичный желток и белок. Они, кстати, в общем объеме импорта яичных продуктов занимают наибольшую долю. Российским производителям трудно конкурировать с зарубежными поставщиками в первую очередь в ценовом плане. Импортные яичные продукты для удешевления поступают с солью и наполнителями, по низким таможенным пошлинам и невысоким ценам. Например, сейчас импортный сухой ферментированный желток стоит от 218 руб./кг до 372 руб./кг, а отечественный натуральный от 400 руб./кг до 450 руб./кг; сухой импортный белок реализуется по 534−774 руб./кг, а отечественный натуральный сухой белок обойдется от 750 руб./кг до 950 руб./кг. При этом уже сейчас производство яиц и имеющиеся мощности по их переработке на птицеводческих предприятиях могут полностью удовлетворить потребности перерабатывающих пищевых отраслей за счет внутренних ресурсов.



— С промышленным производством понятно. Но есть еще и продукты для масс-маркета. Производит ли «Волжанин» такую продукцию?



- Да, у нас есть такой проект, который мы запускаем на постоянной основе. Но это перспектива не на ближайшие годы. Культуры потребления яичных продуктов (например, меланжа) у россиян нет, и на то, чтобы ее привить, уйдет около десяти лет. Кроме того, этот вопрос требует государственной поддержки.





