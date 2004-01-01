Правила возмещения CAPEX изменились

Льготные кредиты: не раньше марта и не всем

Изменения коснутся свиноводства и молочного животноводства. Производителям свинины дадут право выбора: получить компенсацию процентов по кредитам или 20% от общих капзатрат на проект (для Дальнего Востока — 35%). В молочном секторе CAPEX увеличат с 20% до 30%. Это связно с тем, что при действовавшем размере компенсации проекты в отрасли не окупались, что негативно сказывалось на инвестиционной активности. Если компания создаст молочную ферму на Дальнем Востоке, то она сможет рассчитывать на возмещение 35% понесенных затрат.



Для остальных проектов АПК сохраняются прежние условия. При создании селекционно-генетических центров по разведению и трансплантации эмбрионов КРС вернут 30% CAPEX, прочих объектов, попадающих под это направление господдержки, — 20%. Для ДФО предусмотрена дополнительная компенсация еще 5% затрат.





