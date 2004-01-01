По потреблению Россия на 26-м месте в мире
Фото: Легион-Медиа
Фото: Легион-Медиа
Пора считать овец
Производство баранины может стать новым драйвером инвестицийАлена Белая
Агроинвестор, июнь 2017
Мясное овцеводство набирает популярность у инвесторов и вполне вероятно, что вскоре превратится в важную нишу мясного рынка. В стране уже реализуется несколько крупных промышленных проектов. Эксперты даже говорят о возможности смещения акцентов со свинины и качественной говядины в сторону более дорогой баранины, а также о перспективах глубокой переработки этого вида мяса. Прорыв в отрасли, как когда-то на рынке индейки, не исключен уже в ближайшем будущем.
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