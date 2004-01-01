

Мясное овцеводство набирает популярность у инвесторов и вполне вероятно, что вскоре превратится в важную нишу мясного рынка. В стране уже реализуется несколько крупных промышленных проектов. Эксперты даже говорят о возможности смещения акцентов со свинины и качественной говядины в сторону более дорогой баранины, а также о перспективах глубокой переработки этого вида мяса. Прорыв в отрасли, как когда-то на рынке индейки, не исключен уже в ближайшем будущем.