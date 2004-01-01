

В 2016 году теплицы компании занимали 40 га, объем производства составлял 120 т овощей в день. В конце марта 2017-го холдинг начал строительство еще двух очередей комплекса на 27,3 га в Данковском и Елецком районах Липецкой области. Планируется, что до конца года обе площадки будут запущены, а первые томаты и огурцы поступят на прилавки магазинов к 1 января 2018-го. Также в апреле компания ввела в эксплуатацию первую очередь теплиц в Елецком районе площадью 5,2 га. «Долина овощей» уже вложила в проект 8,7 млрд руб., уточнил «Агроинвестору» председатель совета директоров компании Дмитрий Лашин. «На второй очереди в Ельце заканчивать строительство не планируем, здесь будут возведены еще третья и четвертая очереди площадью 60 га с суммарным объемом производства 67 тыс. т овощей», — рассказывает он.