

Развитие глубокой переработки сои на Дальнем Востоке — популярный тренд последнего времени. Регион является основным производителем агрокультуры, к тому же соя, выращенная там, содержит много протеина. За последние два года о желании построить в ДФО свои предприятия по производству соевых изолятов заявили три крупных инвестора. Если все планы будут реализованы, то потребность страны в изолятах будет закрыта с избытком.