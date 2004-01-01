

В 2014 году автомобильная группа «Авилон» основала собственный агрохолдинг «Агро-Инвест», основная специализация которого — производство овощей в закрытом грунте. Как пояснил представитель компании, инвесторы выбрали этот сектор «в надежде на быструю окупаемость». Как ранее сообщалось на инвестиционном портале Калужской области, где и были построены теплицы, бюджет проекта составляет 13 млрд руб., а планируемый срок окупаемости — восемь лет.