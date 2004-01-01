Фото: «Агро-Инвест»
Варшавский доехал до овощей. Как автодилер зарабатывает на огурцах и томатах
Основной бизнес компании «Авилон» Александра Варшавского — продажа автомобилей. Три года назад группа решила освоить еще одно направление — овощеводство. Построено 40 га теплиц, в год продается 25 тыс. т огурцов и помидоров. В 2018 году площадь тепличного комплекса вырастет уже до 110 га, обещает инвесторАлена Белая
Агроинвестор, сентябрь 2017
В 2014 году автомобильная группа «Авилон» основала собственный агрохолдинг «Агро-Инвест», основная специализация которого — производство овощей в закрытом грунте. Как пояснил представитель компании, инвесторы выбрали этот сектор «в надежде на быструю окупаемость». Как ранее сообщалось на инвестиционном портале Калужской области, где и были построены теплицы, бюджет проекта составляет 13 млрд руб., а планируемый срок окупаемости — восемь лет.
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