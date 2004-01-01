

В 2017 году заводы получили по этой программе 13,7 млрд руб., благодаря чему выпуск сельхозтехники в первом полугодии вырос на 35% до 59,8 млрд руб., оценила ассоциация «Росспецмаш». Однако в конце июня Минпромторг уведомил производителей о приостановке программы, поскольку выделенные правительством деньги закончились. Без продолжения программы динамика производства замедлится, и по итогам года прирост составит 12%. При этом для сохранения темпов выпуска техники в этом году на субсидии дополнительно нужно не 2 млрд руб., а 4,4 млрд руб., подсчитал заместитель директора «Росспецмаша» Денис Максимкин.