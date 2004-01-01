 Минсельхоз расширил направления льготного кредитования — Агроинвестор
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Инвестиции
Минсельхоз расширил направления льготного кредитования
Агроинвестор
Агроинвестор
апрель 2018
Агроведомство подготовило изменения в нормативно-правовые акты, регламентирующие систему льготного кредитования. Корректировки коснулись целевого использования льготных краткосрочных и инвестиционных кредитов
журнал «Агроинвестор»
апрель 2018
Фото: Ю. Эйвазова


В частности, льготные кредиты предлагается направить на реконструкцию и модернизацию предприятий масложировой промышленности, комплексов по переработке животноводческой продукции, дополнить перечень сельхозтехники, в том числе узкоспециализированной. Кроме того, в список целевых направлений добавлены модернизация тепличных комплексов, возведение комплексов для выращивания ягодной и грибной продукции, а также сооружения и оборудование для развития рыбоводства. В проекте приказа Минсельхоза учтено и предложение предоставлять производителям цельномолочной продукции короткие кредиты на закупку молока-сырья.

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