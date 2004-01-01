Минсельхоз расширил направления льготного кредитования



В частности, льготные кредиты предлагается направить на реконструкцию и модернизацию предприятий масложировой промышленности, комплексов по переработке животноводческой продукции, дополнить перечень сельхозтехники, в том числе узкоспециализированной. Кроме того, в список целевых направлений добавлены модернизация тепличных комплексов, возведение комплексов для выращивания ягодной и грибной продукции, а также сооружения и оборудование для развития рыбоводства. В проекте приказа Минсельхоза учтено и предложение предоставлять производителям цельномолочной продукции короткие кредиты на закупку молока-сырья.