

Свой первый сад фундука один из крупнейших российских переработчиков орехов и сухофруктов «Орехпром» (Краснодарский край) заложил задолго до введения эмбарго на поставки импортного сельхозсырья и продовольствия. В 2006 году тема импортозамещения еще не была популярна на политическом уровне, но уже тогда учредитель компании Аслан Хашир решил, что собственная сырьевая база поможет снизить риск зависимости от зарубежных поставок и повысить доходность основного бизнеса. «Переработкой орехов и производством из них готовой продукции как для кондитерской промышленности, так и для торговых сетей мы начали заниматься в начале 2000-х», — вспоминает он. По его словам, орехи — очень интересный товар: они долго хранятся и не требуют для хранения никаких особо сложных условий, из них можно производить широкий спектр продукции с добавленной стоимостью, спрос в мире динамично растет, а еще это просто экологически чистый и полезный продукт.