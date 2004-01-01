Компания «Сити-капитал», 90% которой принадлежит Владиславу Глинбергу, в конце октября увеличила с 5 до 100% долю в «Пересвет-агро», дочерней компании проблемного банка «Пересвет», пишут «Ведомости». Как сообщил изданию Глинберг, ранее входивший в совет директоров «Русского моря» (сейчас — «Русская аквакультура«), сделка была закрыта в октябре. «Банк оказался в сложной ситуации, пришлось найти деньги и выкупить долю», — сказал он.

Сумма сделки не раскрывается. «Пересвет-агро» владеет 50% «Агрокультуры групп», которая реализует проект по строительству крупного тепличного комплекса в Каширском районе Московской области. Другие 50% принадлежат компании «Комета», которую контролирует директор «Агрокультура групп» Владимир Чернышов. Первая очередь тепличного комплекса «Агрокультуры групп» была запущена в 2015 году: площадь теплиц для круглогодичного производства овощей составляет 9,4 га, инвестиции в проект оценивались в 2,3 млрд руб. На осень 2016 года запланирован запуск второй очереди проекта на 12,5 га, в результате валовый сбор овощей должен составить 17 тыс. т/год, ранее сообщали в компании. Площадь третьей очереди составит 30 га, в основном под помидоры, инвестиции оцениваются в 200 млн руб. на каждый гектар. К 2019 году «Агрокультура групп» намерена расширить теплицы до 112 га. Как ранее сообщал Forbes, проект реализуется в том числе на кредиты банка «Россия», основным акционером которого является Юрий Ковальчук.

«Это один из двух крупных проектов Подмосковья, которому необходимо выходить на производственную мощность: там уже выделена большая площадка — более 100 га, проект претендует на получение субсидий по CAPEX, да и рынку комплекс нужен. Однако если финансовой подпитки не будет — со стороны акционеров, банков и инвесторов — такой крупный проект будет невозможно реализовать», — сказал «Агроинвестору» президент Национального плодоовощного союза Сергей Королев. В то же время, заметил он, у строящихся сегодня современных тепличных комплексов срок окупаемости составляет не меньше 10 лет. «Первый год работы комплекса — это всегда плановые убытки, формируются процессы, люди, команда. Обычно комплекс начинает работать на полную мощность где-то через год после того, как проект запускается», — сказал Королев.

По данным Минсельхоза, к 8 ноября валовой сбор тепличных овощных культур в России составил 522,9 тыс. т, что на 16% больше, чем годом ранее. Так, сбор томатов вырос до 153,1 тыс. т (в 2015-м — 113,6 тыс. т), огурцов — 355,3 тыс. т (в 2015-м — 327,9 тыс. т), прочих овощных культур — 14,5 тыс. т (в 2015-м — 9,3 тыс. т). Для обеспечения продовольственной безопасности производство тепличных овощей к 2020 году необходимо увеличить на 1 млн т, ранее призывал министр сельского хозяйства России Александр Ткачев.